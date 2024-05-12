В сеть слили фото складного Xiaomi Mix Flip

Артем
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Смартфон получит двойную камеру от Leica с мощной вспышкой.

Снимок засветился в китайской соцсети Wiebo. На нем показана внешняя сторона складного смартфона Xiaomi Mix Flip в золотистом цвете. Верхнюю часть делят два элемента: прямоугольный модуль с двойной камерой и дисплей. В правой стороне блока камер расположены два светодиода под вспышку и логотип Lieca, что говорит о партнерстве брендов. 

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Вторая половина Mix Flip имеет более темную отделку с логотипом Xiaomi ближе к нижнему краю. 

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Если верить слухам, Xiaomi Mix Flip получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, основную камеру на 50 МП со стабилизатором, 2-кратный телевик, а также будет защищен от влаги и поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

О дате презентации смартфона пока ничего не известно, но по некоторым данным она состоится одновременно с выходом Xiaomi Mix Fold 4.
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Источник:
Wiebo
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Комментарии

migachevm
+165
migachevm
мне кажется ценник не менее 90 тыщ будет за него🥺
Вчера в 23:37
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