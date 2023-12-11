В сеть слили характеристики PlayStation 5 Pro. Что по железу?

Артем
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Улучшенная версия консоли сможет запускать большинство игр в 4K 60 fps и появится на полках в ноябре — через месяц после презентации.

На форуме портала Resetera появилась информация якобы от владельцев девкитов консоли PS5 Pro с кодовым именем Trinity. По словам автора поста, несмотря на стремление увеличить разрешение и частоту кадров, приоритетом Sony остаются стабильные 4K 30 fps. В обработке картинки будет задействован нейросетевой апскейлинг, и улучшенный «системный чип». Архитектура останется прежней — Zen2, но его динамическая частота поднимется с 3,5 до 4,4 ГГц.

Также согласно сообщениям компания продвигает комплекс из трех улучшений: высокоскоростное хранилище, улучшенный рейтрейсинг и масштабирование.

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Другие характеристики:

3584 шейдера, 224 TMU и 96 ROP;
16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, 256 бит и 576 ГБ/с;
целевая частота графического процессора — 2,0 ГГц;
28,67 мультипоточных и 14,33 одиночных терафлопс (менее чем в 1,5 раза выше, по сравнению с PS5).

Источник, сливший характеристики PS5 Pro, неизвестен. Поэтому на данном этапе информацию стоит расценивать скорее как слух. Инсайдер пообещал поделиться новыми подробностями по мере их поступления.
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Источник:
ResetEra
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Комментарии

Роман Лесной
–1
Роман Лесной
Косынка главное чтобы не тупила или сапер
Сегодня в 19:05
#
+781
Paspartu
В ноябре какого года?
2 часа назад в 19:17
#
+4760
Carter_Mayers Paspartu
2024 года, вместе с новинками игровыми вроде как представить должны. По инфе с различных ресурсов
2 часа назад в 19:22
#
Misha Gynin
–75
Misha Gynin
Горшочек не вари, у нас еще 4-я не сносилась 😂
час назад в 20:37
#