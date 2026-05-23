В сеть слили первые фото чехлов для iPhone 18 и 18 Pro

Судя по снимкам, новые смартфоны прибавят в размерах.Авторитетный инсайдер Majin Bu выложил первые фото защитных кейсов для iPhone 18 и 18 Pro. Таким образом уже сейчас можно понять, что дизайн «яблочных» смартфонов останется прежним, что подтверждают другие источники. Также увеличится толщина «максов» в сравнении с предшественником: 13,77 мм вместе с выступом камеры против 12,92 мм.Если верить слухам, релиз iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max состоится осенью 2026, а iPhone 18 представят только в начале 2027 года.