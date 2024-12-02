В сеть слили расцветки Samsung Galaxy S25

Артем


Окрас будущих флагманов определили по лоткам для СИМ-карт.

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Инсайдер Роланд Квандт раздобыл снимки элементов смартфона, которые раскрывают всю цветовую линейку Samsung Galaxy S25. Похоже, компания перешла от интенсивных оттенков к более спокойным тонам. На выбор будут доступны всего пять расцветок. Вот их предположительные названия:

  • Midnight Black (Черный);
  • Sparkling Green (Бирюзовый);
  • Moon Night Blue (Фиолетовый);
  • Sparkling Blue (Темно-синий);
  • Silver Shadow (Серебристый).
Как полагает источник, представленные расцветки предназначены для глобальной розницы, а значит перечень может быть несколько шире. Ранее аналитик Росс Янг перечислил эксклюзивные цвета для продаж внутри онлайн-стора Samsung, среди которых: розовое золото, кораллово-красные и темно-синие модели. Однако данная информация пока не имеет весомых подтверждений.

Инсайдеры ожидают, что Samsung проведёт масштабную презентацию Galaxy Unpacked 23 января 2025 года.
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Источник:
Android Headlines
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