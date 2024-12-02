В сеть слили расцветки Samsung Galaxy S25





Окрас будущих флагманов определили по лоткам для СИМ-карт. Окрас будущих флагманов определили по лоткам для СИМ-карт. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Midnight Black (Черный);

Sparkling Green (Бирюзовый);

Moon Night Blue (Фиолетовый);

Sparkling Blue (Темно-синий);

Silver Shadow (Серебристый).

Инсайдер Роланд Квандт раздобыл снимки элементов смартфона, которые раскрывают всю цветовую линейку Samsung Galaxy S25. Похоже, компания перешла от интенсивных оттенков к более спокойным тонам. На выбор будут доступны всего пять расцветок. Вот их предположительные названия:Как полагает источник, представленные расцветки предназначены для глобальной розницы, а значит перечень может быть несколько шире. Ранее аналитик Росс Янг перечислил эксклюзивные цвета для продаж внутри онлайн-стора Samsung, среди которых: розовое золото, кораллово-красные и темно-синие модели. Однако данная информация пока не имеет весомых подтверждений.Инсайдеры ожидают, что Samsung проведёт масштабную презентацию Galaxy Unpacked 23 января 2025 года.