Xiaomi под брендом POCO запустит новый смартфон X3 NFC 7 сентября. Предыдущие утечки указывали на номер модели устройства — M2007J20CG. Если верить данным сертификации, производитель представит два гаджета в этой линейке, внешний вид которых можно оценить по рендерам, а на сайте одного розничного магазина в Филиппинах появились цены на неанонсированный смартфон.
Сертификация TUV указывает, что M200J720CT — серийный номер второго устройства в модельном ряду POCO X3 NFC. Также упоминается о поддержке быстрой зарядки 33 Вт.
Сообщается, что стоимость стандартной версии POCO X3 NFC составит около 126 долларов, а версии POCO X3 NFC Premium — 268 долларов. Филиппинский ритейлер уже убрал упоминание о смартфонах с ценами со своего сайта.
Предыдущие утечки указывали, что POCO X3 NFC будет оснащен недавно представленным процессором Snapdragon 732G, довольно крупной батареей на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство будет доступно с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ.
Что касается экрана, это будет 6,67-дюймовый AMOLED Full HD+ с частотой 120 Гц. На задней панели установлена 64-мегапиксельная система с четырьмя камерами. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 10 и оболочкой MIUI 12. Судя по рендерам, смартфон будет доступен в черном и синем цветах.
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