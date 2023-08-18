В сети показали «живые» снимки AirPods Mini Max. Такой гаджет и даром не нужен

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Популярный дизайнер представил, что было бы если Apple выпустила мини-версию своих самых дорогих наушников AirPods Max. В сети с улыбкой отнеслись к его задумке.Свою искрометную идею пользователь с ником pablo.rochat разместил на просторах нельзяграма. Художник не стал заморачиваться с внешним видом гаджета и просто уменьшил чашки наушников AirPods Max до размеров спичечного коробка. Так флагманская гарнитура с топовой изоляцией от посторонних звуков превратилась наушники открытого типа.Впрочем, работа не преследовала целей насмехаться над брендом — автор уже не раз с юмором обыгрывал разные «яблочные» идеи и другие проявления современных технологий. В ответ на креатив подписчики отмечают, что работы pablo.rochat поднимают настроение, а некоторых даже вдохновляют на создание подобного контента.