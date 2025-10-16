В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple





Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивший процессор M5, представлен с улучшенными характеристиками и новым дизайном гарнитуры и будет доступен для предзаказа в ближайшее время.

«Ежегодно спрос на новые, более мощные, модели в сети restore: выше, чем на предыдущую серию, поэтому мы прогнозируем высокий интерес со стороны наших покупателей и стремимся как можно скорее привезти инновационные гаджеты в магазины сети» — прокомментировала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).

Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M5 10CPU/10GPU/16GB/512GB SSD — 184 990 рублей

Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M5 10CPU/10GPU/16GB/1TB SSD — 204 990 рублей

Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M5 10CPU/10GPU/24GB/1TB SSD — 224 990 рублей





Планшет Apple iPad Pro 11 М5 WF 256GB (с недостатком: нет RuStore) — 114 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 WF 512 GB (с недостатком: нет RuStore) — 134 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 WF 1TB (с недостатком: нет RuStore) — 184 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) WF 2TB (с недостатком: нет RuStore) — 229 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) WF 1TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 199 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) WF 2TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 249 990 рублей





Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) Cell 256GB (с недостатком: нет RuStore) — 144 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) Cell 512GB (с недостатком: нет RuStore) — 164 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) Cell 1TB (с недостатком: нет RuStore) — 214 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) Cell 2TB (с недостатком: нет RuStore) — 259 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) Cell 1TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 229 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 11 М5 (2025) Cell 2TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 279 990 рублей





Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) WF 256GB (с недостатком: нет RuStore) — 144 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) WF 512GB (с недостатком: нет RuStore) — 174 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) WF 1TB (с недостатком: нет RuStore) — 219 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) WF 2TB (с недостатком: нет RuStore) — 269 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) WF 1TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 239 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) WF 2TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 289 990 рублей





Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) Cell 256GB (с недостатком: нет RuStore) — 179 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) Cell 512GB (с недостатком: нет RuStore) — 199 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) Cell 1TB (с недостатком: нет RuStore) — 249 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) Cell 2TB (с недостатком: нет RuStore) — 299 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) Cell 1TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 269 990 рублей

Планшет Apple iPad Pro 13 М5 (2025) Cell 2TB Nano (с недостатком: нет RuStore) — 319 990 рублей

Сеть restore: уже 20 лет является премиальным продавцом техники Apple и, согласно внутренним аналитическим данным, продолжает продавать больше всех MacBook на российском рынке. Приобрести новые MacBook Pro и другие новинки Apple — iPad Pro и Apple Vision Pro — можно будет в розничных магазинах сети restore:, в интернет-магазине re-store.ru и в приложении бренда.Уже сегодня на сайте re-store.ru вы можете оставить свои данные, чтобы получить уведомление о старте предзаказа и о том, когда начнутся продажи в сети restore:. Старт продаж планируется с 22 октября. Новинки начнут поступать первыми во флагманские магазины в Москве, а далее в другие розничные магазины сети по всей России. Обязательной опцией остается возможность перед покупкой оценить и протестировать устройства — демо новинок будут представлены в первую очередь во флагманском магазине restore: в Москве на Неглинной 8/10.Цены:Apple Vision Pro будет доступен в сети restore: по предварительному предзаказу в ограниченном количестве. Вся информация по новинке и стоимость устройства будет представлена в магазинах restore: в ближайшее время.В ноутбуке представлен новый чип — Apple Silicon M5, скорость обработки видео с помощью ИИ в Topaz Video выросла в 1,8 раза, а производительность в играх увеличилась в 1,6 раза. 3D-рендеринг в Blender стал быстрее в 1,7 раза. Дисплей как в предыдущем поколении — Liquid Retina XDR с опцией нанотекстуры, с фронтальной камерой 12 Мп с поддержкой Center Stage. Что касается звука: в новинке предусмотрена система из 6 динамиков. Ноутбук представлен в черном и серебристом оттенках.Новый планшет в 3,5 раза быстрее в ИИ-задачах, чем модель на М4 и в 5,6 раз быстрее, чем версия с М1. 3D-рендеринг с трассировкой лучей в Octane X стал оперативнее в 1,5 раза, скорость работы с видео в Final Cut Pro выросла в 1,2 раза. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ получили 12 ГБ оперативки вместо 8 ГБ. В новом устройстве также появились модем C1X и чип N1. C1X — сотовый модем Apple, который используется в iPhone Air. Он потребляет на 30% меньше энергии, чем модем в iPad Pro с M4. N1 — это чип для беспроводной связи, разработанный Apple, поддерживающий Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Планшеты представлены в черном и серебристом оттенках.Гарнитура работает на процессоре Apple M5, созданном по 3-нанометровому техпроцессу Apple Vision Pro теперь имеет новый ремешок Dual Knit Band. Шлем представлен с увеличенной производительностью до 40%. В новом гаджете дисплей стал на 10% чётче и ярче, частота достигает 120 Гц. 16-ядерный Neural Engine ускоряет работу ИИ и теперь повышает скорость системных функций до 50%. За обработку данных с камер и датчиков отвечает сопроцессор R1 с задержкой около 12 мс. Время автономной работы увеличено до 2,5 часов, а при просмотре видео — до 3. Сделать предзаказ на новинки уже можно на сайте re-store.ru, в мобильном приложении бренда и в розничных магазинах сети. Актуальная информация по каждой модели представлена на сайте бренда, в розничных магазинах вы можете узнать все подробности у консультантов.