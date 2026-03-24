В сети restore: стартовали продажи весенних новинок Apple

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявил о старте продаж новинок Apple, мировая презентация которых состоялась 3 и 4 марта. Первыми товары получат покупатели, оформившие предзаказ с предоплатой. В свободной продаже устройства уже доступны на сайте, в мобильном приложении бренда и в розничных магазинах сети в Москве. В остальные магазины сети по всей России новинки будут поступать в течение ближайшей недели.
С 23 марта в сети restore: можно купить iPhone 17e, MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5, iPad Air на M4, мониторы Studio Display XDR, MacBook Neo. Также на днях будет открыт предзаказ на новые AirPods Max 2.
По аналитическим данным сети restore: лидерами в период предзаказа стали:
MacBook Pro 16" — благодаря высокой производительности чипов M5, важной для профессиональной работы, что говорит о доверии основного ядра целевой аудитории бренда, для которых приоритетны качество, сервис, гарантии продавца при покупке товаров для долгого пользования.
MacBook Neo — сочетание стоимости, актуального дизайна и закрытия базовых задач.
Протестировать новые устройства уже можно в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 и в других магазинах в Москве. В течение недели новинки будут доступны для тестирования в других розничных магазинах по всей России.
Стоимость новинок в сети restore:
• iPhone 17e, 256Гб — 79 990 рублей
• iPhone 17e, 512Гб — 104 990 рублей
• Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 256 ГБ SSD — 79 990 рублей
• Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 512 ГБ SSD — 94 990 рублей
• Apple MacBook Air 13" M5 — от 139 990 рублей
• Apple MacBook Air 15" M5 — от 164 990 рублей
• Apple MacBook Pro 14" M5 — от 279 990 рублей
• Apple MacBook Pro 16" M5 Pro — от 339 990 рублей
• Apple MacBook Pro 16" M5 Max — от 459 990 рублей
• iPad Air 11, М4 — от 74 990 рублей
• iPad Air 13, М4 — от 104 990 рублей
• Studio Display XDR — от 229 990 рублей
С подробностями можно ознакомиться на сайте restore:.