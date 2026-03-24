В сети restore: стартовали продажи весенних новинок Apple

Александр


Сеть магазинов техники и электроники restore: объявил о старте продаж новинок Apple, мировая презентация которых состоялась 3 и 4 марта. Первыми товары получат покупатели, оформившие предзаказ с предоплатой. В свободной продаже устройства уже доступны на сайте, в мобильном приложении бренда и в розничных магазинах сети в Москве. В остальные магазины сети по всей России новинки будут поступать в течение ближайшей недели.

С 23 марта в сети restore: можно купить iPhone 17e, MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5, iPad Air на M4, мониторы Studio Display XDR, MacBook Neo. Также на днях будет открыт предзаказ на новые AirPods Max 2. 

По аналитическим данным сети restore: лидерами в период предзаказа стали: 

MacBook Pro 16" — благодаря высокой производительности чипов M5, важной для профессиональной работы, что говорит о доверии основного ядра целевой аудитории бренда, для которых приоритетны качество, сервис, гарантии продавца при покупке товаров для долгого пользования.
MacBook Air на M5 13" — интерес к которому вырос в четыре раза в сравнении с предыдущим поколением, что подтверждает статус этой модели как универсального рабочего инструмента для решения основных задач большинства покупателей.

MacBook Neo — сочетание стоимости, актуального дизайна и закрытия базовых задач.
iPhone 17e — доступный вход в экосистему Apple, показывает стабильный интерес год к году.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга самый высокий интерес во время предзаказа зафиксирован в городах: Екатеринбург, Самара, Пермь, Красноярск, Краснодар, Псков, Воронеж, Тюмень.

Протестировать новые устройства уже можно в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 и в других магазинах в Москве. В течение недели новинки будут доступны для тестирования в других розничных магазинах по всей России.

Стоимость новинок в сети restore:

• iPhone 17e, 256Гб — 79 990 рублей
• iPhone 17e, 512Гб — 104 990 рублей

• Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 256 ГБ SSD — 79 990 рублей
• Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 512 ГБ SSD — 94 990 рублей

• Apple MacBook Air 13" M5 — от 139 990 рублей
• Apple MacBook Air 15" M5 — от 164 990 рублей
• Apple MacBook Pro 14" M5 — от 279 990 рублей
• Apple MacBook Pro 16" M5 Pro — от 339 990 рублей
• Apple MacBook Pro 16" M5 Max — от 459 990 рублей

• iPad Air 11, М4 — от 74 990 рублей
• iPad Air 13, М4 — от 104 990 рублей

• Studio Display XDR — от 229 990 рублей

С подробностями можно ознакомиться на сайте restore:.
Cсылки по теме:
Как добавить свои тренировки в iOS 26.1. Новая функция поможет отслеживать спортивные достижения без Apple Watch
iPhone 18 получит новую камеру
Вышла первая бета-версия macOS Tahoe 26.2 для разработчиков

Рекомендации

Рекомендации

В РФ будут выдавать смартфоны бесплатно с одним условием
Что подарить на февральские праздники: четыре полезных и функциональных подарка

Комментарии

Alex82
Пусть идут нах … с такими ценами …🤦🏻‍♂️
Сегодня в 16:02
kardigan
kardigan
80 рубасов за недоноут в восемь гигов оперативки?!🤣 Как они ещё существуют с такими ценами? Кто там вообще покупает?.. хотя что говорить. Хоспадя, да не источится земля Русская юродивыми!
Сегодня в 16:54
Vadim Kostyukov
Vadim Kostyukov
Кто теперь будет брать air на м5, если есть божественный neo ?Заказал сразу на весь офис, это буквально game changer
2 часа назад в 19:45
Gabriel
Ценник у них конский.
2 часа назад в 20:06
