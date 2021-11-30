



Битва за дефицитный товар вышла на новый уровень. PlayStation 5 очень трудно приобрести в любой стране мира, включая США, что начало приводить к конфликтам с использованием смертоносного оружия.



По данным американских СМИ, 19-летний житель Техаса получил огнестрельное ранение при продаже PlayStation 5, но всё обошлось относительно хорошо — он выжил и даже смог вернуть себе консоль (правда, они оба остались в изрядно потрёпанном виде).



Техасец выставил PlayStation 5 на продажу в интернете, и на его объявление откликнулся потенциальный покупатель, с которым они договорились о личной встрече. Честной сделки не состоялось: «покупатель» в какой-то момент достал пистолет, выстрелил в продавца, выхватил у него консоль и побежал. Пуля попала парню в бок, он даже не сразу понял, что произошло, и в шоковом состоянии бросился бежать за грабителем, истекая кровью. Злоумышленник не ожидал погони, он испугался, что его поймают, поэтому выбросил консоль, чтобы успеть скрыться от своей жертвы.







Консоль помялась и испачкалась, но главное — продавцу удалось выжить. Ему провели операцию, и сейчас он находится в больнице на восстановлении, а поиском и поимкой преступника занимается полиция.



В России PlayStation 5 можно приобрести по рекомендованной цене только по предзаказу, причём магазины способны обеспечить лишь 1% от спроса — то есть на 100 оформленных предзаказов приходится лишь одна консоль. На вторичном рынке PlayStation 5 продаётся с наценкой 10-20 тысяч рублей в зависимости от модели (без дисковода или с ним) и от жадности перекупа.







