В США найдена ещё одна копия российского смартфона «Р-Фон»

Редактор Mobiltelefon Евгений Макаров обнаружил в одном из американских интернет-магазинов смартфон Nuu A25, который и внешне и по характеристикам соответствует модели «Р-Фон», позиционируемой в качестве российской разработки. Nuu A25 продаётся за 170 долларов (чуть более 15 тысяч рублей), а стоимость «Р-Фон» пока неизвестна, но сообщалось, что он будет стоить «меньше 40 тысяч рублей».
Nuu A25 — далеко не первый близнец «Р-Фон». Ранее в Бангладеше была найдена точно такая же модель, продающаяся под названием Symphony Helio 80. Не считать названия, отличие было одно и не в пользу российского смартфона — у него 50-мегапиксельная камера, тогда как у иностранного 108-мегапиксельная. Все три модели обладают процессором MediaTek Helio G99, AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма, 6 ГБ оперативной памяти, накопителем 128 ГБ, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой. В случае с Nuu A25 камера также является 50-мегапиксельной.
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Разработчик «Р-Фон», компания «Рутек», утверждает, что первая партия устройств была произведена в Китае, а сейчас сборка осуществляется на заводе в Саранске. Пресс-служба «Рутек» заявляла, что Symphony Helio 80 и «Р-Фон» — «абсолютно разные устройства», поскольку «Р-Фон» работает не на Android, а на российской операционной системе «Роса мобайл».