Главные нововведения:

Другие нововведения:

Популярные стикеры. В панели популярные наборы теперь показываются над разделом с недавно отправленными.

Статус «Выбирает стикер». Если собеседник ищет подходящий для ответа стикер, Вы узнаете об этом по статусу.

Если собеседник ищет подходящий для ответа стикер, Вы узнаете об этом по статусу. Счетчик непрочитанных комментариев. Теперь, открыв комментарии к публикации в канале, Вы сразу увидите счетчик с числом непрочитанных.

Теперь, открыв комментарии к публикации в канале, Вы сразу увидите счетчик с числом непрочитанных. Новые анимированные эмодзи. В каждом обновлении Telegram также появляются новые анимированные эмодзи. Чтобы посмотреть на анимированную версию, отправьте в любой чат один из этих эмодзи отдельным сообщением.

Telegram получил обновление с рядом нововведений. Они касаются преимущественно взаимодействия с контентом (каналами, стикерпаками) как для создателей, так и для потребителей.Теперь групповых видеочатах нет ограничений на число зрителей. Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию можно как в группах, так и в каналах.Зрители могут поднять руку и поучаствовать в трансляции, если администратор даст им слово, как в Clubhouse (помните такой?).Пересылка сообщений стала проще и удобнее. Нажмите на пометку «Переслать сообщение» над полем ввода, чтобы просмотреть сообщения, которые собираетесь переслать, и изменить настройки.Вы можете выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Также теперь вы можете убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если случайно выбрали не тот чат.Теперь можно посмотреть все новые сообщения из каналов, на которые вы подписаны, не возвращаясь в список чатов. Дойдя до последней публикации в канале, свайпните вверх, и вы перейдете к следующему непрочитанному каналу.