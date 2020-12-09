По данным The Times, на минувших выходных в Великобритании участились случаи ограбления грузовиков, которые перевозят товары к Рождеству и Новому году. В одном из таких инцидентов на полном ходу была обчищена фура, в которой находились коробки с PlayStation 5.
Преступники орудовали в стиле фильма «Форсаж». Они догнали фуру сзади на автомобиле, проникли внутрь кузова, скинули в своё авто несколько десяток консолей, а затем спрыгнули обратно и умчались в неизвестном направлении. Всё это они делали на скорости приблизительно 50 миль в час (больше 80 км/ч).
Полиция опасается, что такие случаи грабежей участятся с приближением праздников. Преступников в основном интересуют дорогостоящие и дефицитные товары. Они совершают рейды на грузовики и крадут не только игровые консоли, но также смартфоны, косметику и сигареты.
The Times цитирует бывшего менеджера по безопасности Road Haulage Association, который считает, что у таких преступников должна быть инсайдерская информация. По его словам, кто-то передаёт им сведения и даёт наводку о том, какой товар находится в том или ином автомобиле. Не исключено, что информаторами являются сотрудники транспортных компаний, и они получают свою долю от выручки с продажи краденых товаров.
В 2012 году румынская полиция выложила видео, на котором показано, как совершаются подобные ограбления. Выглядит действительно завораживающе:
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru