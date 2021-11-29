Издание WABetainfo узнало, что WhatsApp тестирует новые реакции в бета-версии. 

Как сообщает медиа, реакции будут доступны «в личных чатах и ​​в групповых». Автор сообщения сможет увидеть, кто отреагировал на него, открыв вкладку с информацией о реакции. Если вы откроете ее, то увидите, кто отреагировал на ваши сообщения. 

Пользователи смогут отреагировать на конкретное сообщение один раз, а реакции будут ограничены шестью эмодзи. Список следующий: нравится, любовь, смех, удивление, грусть и благодарность. 

Будет ли WhatsApp предоставлять какие-либо другие эмодзи в качестве реакции, как в Instagram, или набор будет более ограниченным, как в Twitter, пока неизвестно. 

WhatsApp и раньше тестировал реакции. Только на тот момент их было три — радость, грусть, удивление. Видимо, эта возможность появится в мессенджере в ближайшее время. Точная дата не сообщается. 


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