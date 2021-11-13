В бета-версии WhatsApp появилась возможность скрыть статус активности от конкретных пользователей. Об этом сообщает WABetaInfo.
Эта функция позволяет скрыть время, когда вы последний раз заходили в мессенджер, не для всех контактов, а для выбранных. Так, остальным собеседникам будет виден ваш статус активности, тогда как нежелательные контакты не смогут за вами следить.
Настройка осуществляется в разделе «Был в сети»… Один из четырех вариантов — «Мои контакты, кроме». Выбрав его, вы получите возможность выбрать людей, для которых статус активности будет скрыт. Ранее уже ходили слухи о появлении этой возможности. Теперь она доступна в бета-версии. Дата выхода функции на стабильной версии мессенджера неизвестна.
Ранее WABetaInfo обнаружил в свежей бета-версии WhatsApp возможность создавать сообщества. Администратор может приглашать новых участников и читателей с помощью ссылки. Сообщения в таких сообществах защищены сквозным шифрованием, то есть их смогут читать только участники сообщества, а посторонним переписка недоступна.
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