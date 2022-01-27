Microsoft планирует обновить все фирменные приложения в Windows 11 внешне и по функциональности. В январе этого года стало известно, что изменения коснутся почтового клиента Outlook. Об этом сообщает WindowsLatest.Проект назван кодовым именем Project Monarch. Одной из его особенности будет кроссплатформенность — новый клиент сможет работать на Windows 10, Windows 11, macOS и в веб-версии.Ожидается, что Microsoft объявит об обновлении приложения в конце марта или апреле 2022 года. Выкатят обновление ориентировочно осенью текущего года.Причем, пользователю будут доступны две версии приложения — классическое и One Outlook. Это также, как с Меню Пуск — если юзеру непривычно новое решение, компания позволит воспользоваться классическим.