В Windows 11 появится самая удобная функция из iOS и Android. Вы будете кайфовать от нового компьютера

Microsoft добавит возможность переноса приложений со старого компьютера на новый в Windows 11. Функция в скором времени начнет тестироваться. Об этом сообщает the Verge.«В скором времени мы протестируем новую функцию, чтобы облегчить клиентам переход на новые компьютеры, сделав процесс быстрым и беспрепятственным. Эта возможность позволит клиентам автоматически восстанавливать свои приложения, ранее установленные из Microsoft Store, на новом устройстве Windows», — говорит генеральный менеджер Microsoft Store Джорджио Сардо. — «Это также поможет разработчикам сохранить клиентов, не напоминая им о повторной загрузке приложения».Восстановление приложений будет особенно актуально для людей, работающих с разных устройств. Например, дома с ноутбука, а в офисе — с ПК. Или наоборот — дома компьютера, а в поездке с лэптоп. Кроме того, при покупке нового девайса процесс адаптации пройдет значительно быстрее, и он будет менее дискомфортным.Такая же возможность есть в Android и iOS. При активации смартфона или планшета система предлагает авторизоваться, а затем установить приложения, которые были загружены на предыдущее устройство. Наверное, в Windows 11 функция будет реализована также — после приветствия пользователя система предложит войти в учетную запись и перенести все данные на новый компьютер.