Microsoft Windows Windows 11

В Windows 11 появится самая удобная функция из iOS и Android. Вы будете кайфовать от нового компьютера

Денис
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Microsoft добавит возможность переноса приложений со старого компьютера на новый в Windows 11. Функция в скором времени начнет тестироваться. Об этом сообщает the Verge. 

«В скором времени мы протестируем новую функцию, чтобы облегчить клиентам переход на новые компьютеры, сделав процесс быстрым и беспрепятственным. Эта возможность позволит клиентам автоматически восстанавливать свои приложения, ранее установленные из Microsoft Store, на новом устройстве Windows», — говорит генеральный менеджер Microsoft Store Джорджио Сардо. — «Это также поможет разработчикам сохранить клиентов, не напоминая им о повторной загрузке приложения». 

Восстановление приложений будет особенно актуально для людей, работающих с разных устройств. Например, дома с ноутбука, а в офисе — с ПК. Или наоборот — дома компьютера, а в поездке с лэптоп. Кроме того, при покупке нового девайса процесс адаптации пройдет значительно быстрее, и он будет менее дискомфортным. 

Такая же возможность есть в Android и iOS. При активации смартфона или планшета система предлагает авторизоваться, а затем установить приложения, которые были загружены на предыдущее устройство. Наверное, в Windows 11 функция будет реализована также — после приветствия пользователя система предложит войти в учетную запись и перенести все данные на новый компьютер.  
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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+3753
tellurian
Интересно как будет работать. В процессе синий экран?😂
час назад в 20:38
#
Seagull
–831
Seagull tellurian
И тысяча ошибок dll, нехватки всяких библиотек, драйверов и net framework )))
час назад в 21:03
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+1
T Gram
И много у кого приложений из Microsoft Store? Реально таких, которые есть смысл синхронизировать именно средствами Microsoft?
час назад в 20:48
#
Monseuir Kotoff
+130
Monseuir Kotoff
Ещё один долбаеб с тупыми заголовками. iGuides катится в дерьмо… очередной сайт от которого в ближайшее время придётся отписаться!
час назад в 21:05
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