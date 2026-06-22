Valve раскрыла цены на геймерский мини-ПК Steam Machine
Компания Valve официально объявила цены на миниатюрный игровой ПК Steam Machine. Стоимость устройства в базовой конфигурации с накопителем на 512 ГБ составит 1049 долларов США (около 77 800 рублей по текущему курсу), а за версию с расширенным хранилищем на 2 ТБ придётся отдать 1349 долларов (примерно 100 000 рублей). Также будут выпущены комплекты с геймпадом Steam Controller — они обойдутся на 79 долларов дороже каждой из версий (плюсом примерно 5900 рублей).
Для борьбы со спекулянтами Valve внедрила систему предварительной записи в очередь, аналогичную той, что использовалась при запуске Steam Deck. Предзаказы стартуют 25 июня, а точная дата появления компьютеров в широкой продаже пока не называется.
Steam Machine был анонсирован в ноябре 2025 года вместе с геймпадом Steam Controller и VR-шлемом Steam Frame. Новинка позиционируется как миниатюрный игровой ПК, работающий на SteamOS. По заявлениям компании, его производительность как минимум в шесть раз превышает возможности портативной консоли Steam Deck. Аппаратная база включает кастомный шестиядерный процессор AMD Zen 4 (12 потоков) с тактовой частотой до 4,8 ГГц, графику на базе RDNA 3 с 28 вычислительными блоками и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Устройство поддерживает нативное разрешение 1440p, апскейлинг до 4K и трассировку лучей, а накопители (NVMe) и оперативная память доступны для апгрейда.
Рыночная ситуация складывается непросто: глобальный дефицит комплектующих и рост цен на оперативную память и SSD вынудили Valve пересмотреть первоначальные планы и отказаться от раннего релиза. В результате цена Steam Machine на старте оказалась выше, чем у конкурентов, включая Sony с её PlayStation 5 и Microsoft с Xbox Series X. Вероятно, это из-за того, что устройство позиционируется не как игровая консоль, а как полноценный ПК, на котором пользователь может устанавливать любые программы.
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