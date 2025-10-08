Вечериночные смартфоны: серия realme 15 появится в России 21 октября





Бренд realme объявил о старте продаж в России новой серии смартфонов realme 15, которая поступит в продажу 21 октября. Линейка включает модели realme 15 Pro 5G, realme 15 5G и realme 15T, позиционируемые как AI Party Phone — устройства, сочетающие продвинутые камеры с ИИ-функциями для съёмки в условиях вечеринок, высокую производительность и автономность.

Флагманская realme 15 Pro оснащена тройной камерой с разрешением 50 МП на каждый модуль. Основная камера Sony IMX896 с оптической стабилизацией и сенсором 1/1.56″ предназначена для чётких ночных снимков, а сверхширокоугольный объектив подойдёт для групповых фото. Все три сенсора поддерживают запись видео в 4К при 60 кадрах/с. Устройство работает на платформе Snapdragon 7 Gen 4 (4 нм) с результатом в тесте AnTuTu свыше 1,1 млн баллов. Автономность обеспечивает аккумулятор 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.Модель realme 15 5G получила чипсет MediaTek Dimensity D7300+ и систему охлаждения площадью 7000 мм², что позволяет демонстрировать стабильные 120 кадров/с в играх. Более доступная realme 15T оснащена процессором Dimensity D6400 MAX и камерой 50 МП — как основной, так и фронтальной, что является уникальным решением в своём сегменте. Обе модели также оснащены аккумуляторами 7000 мАч и поддерживают быструю зарядку.Ключевой особенностью серии стал режим AI Party Mode, который автоматически настраивает параметры съёмки для вечеринок, включая цветовую коррекцию и световые эффекты. Функция AI Edit Genie позволяет редактировать фото голосовыми командами на русском языке: удалять или добавлять объекты, менять композицию. Все модели серии поддерживают эти функции.Продажи realme 15 в России начнутся 21 октября. Подробные характеристики и цены будут объявлены ближе к старту продаж.