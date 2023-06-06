Ведерко AirTag или запас AirPods на 14 лет. Что еще можно купить вместо Apple Vision Pro?

Фото: Mashable
Анонс гарнитуры смешанной реальности произвел яркое впечатление на многих зрителей минувшей WWDC 23. Круче её возможностей, только выставленный ценник — 3499 долларов. Сайт Mashible подсчитал, сколько гаджетов Apple можно купить вместо одной Vision Pro.
140 трекеров AirTag. С условием если покупать комплект из 4 штук в паче по 99 долларов. Ими буквально можно усыпаться или сложить в небольшое ведерко и вшивать в каждый кошелек, шапку и тапочек. Хватит на все предметы в доме.
6 пар топовых наушников AirPods Max по 549 долларов. При таком раскладе можно собрать полную цветовую коллекцию и носить каждый день разные. Жаль что Apple выпустила так мало оттенков, один придется задублировать.
5 планшетов iPad Air по 599 долларов. Если жить в двушке, раскидать гаджеты можно хоть в каждой комнате, включая туалет и ванную. Или собрать все в ряд и включить — превосходная мультизадачность и заряда хватит больше чем на 2 часа.
3 MacBook Air с диагональю 13 дюймов за 1 099 долларов. С процессором M2, разумеется. Напомним, что в Vision Pro он всего один (если не считать чип R2). Идеальное распределение рабочих мощностей сразу в нескольких локациях.
4 смартфона iPhone 14 по 799 долларов. Даже если менять устройство раз в 3 года, последний экземпляр может устареть, даже не выбравшись из коробки.
14 пар AirPods Pro по 249 долларов. С учетом того, что гарантия от Apple на наушники 1 год, такого запаса хватит на ближайшие 14 лет. А то и на пару десятилетий, ведь по факту служат они значительно дольше.
8 Apple Watch по 399 долларов. Сложно представить, как использовать все часы самому. Если только накупить разных ремешков, заменить и предавшись лени менять их как перчатки. Каждый день новый дизайн.
Впрочем, кто-то предпочтет торжество технологий практичности и выберет очки Apple Vision Pro, которые предположительно появятся в начале следующего года. Но это точно не про нашего главреда. Георгий Лямин рассказал, почему революционный гаджет — пустая трата денег.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides