По мере того, как оригинальная модель 1964 года набирала популярность, дизайнер Питер Брок решил переосмыслить классический гоночный автомобиль. Он старался не нарушить максимальное соответствие, сохранив шасси с рессорной подвеской и даже деревянный обвод руля.
Несмотря на невероятно легкую алюминиевую конструкцию кузова, современное производство включает ряд улучшений безопасности, а также повышение производительности, среди которых двигатель Ford V8 от Roush Performance. Другие улучшения включают обивку салона черной кожей, усиленную раму, обновленные дисковые тормоза, электрические стеклоподъемники и кондиционер. У этой модели 2013 года в глянцевой черной краске с серебряными гоночными полосами Ле-Мана пробег составляет всего 740 миль.
Автомобиль Shelby Cobra Daytona Coupe будет доступен для участия в торгах на аукционе RM Sotheby's 20 марта, который из-за сложившейся ситуации с коронавирусом будет проведен в режиме онлайн. Ориентировочная стартовая цена на этот лот составит от 130 до 160 тысяч долларов.
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