Коллекционеры ретро-каров теперь получили возможность приобрести Shelby Cobra Daytona Coupe в модификации 2013 года. Автомобиль был выставлен на аукционе Sotheby’s.



По мере того, как оригинальная модель 1964 года набирала популярность, дизайнер Питер Брок решил переосмыслить классический гоночный автомобиль. Он старался не нарушить максимальное соответствие, сохранив шасси с рессорной подвеской и даже деревянный обвод руля.

















Несмотря на невероятно легкую алюминиевую конструкцию кузова, современное производство включает ряд улучшений безопасности, а также повышение производительности, среди которых двигатель Ford V8 от Roush Performance. Другие улучшения включают обивку салона черной кожей, усиленную раму, обновленные дисковые тормоза, электрические стеклоподъемники и кондиционер. У этой модели 2013 года в глянцевой черной краске с серебряными гоночными полосами Ле-Мана пробег составляет всего 740 миль.



Автомобиль Shelby Cobra Daytona Coupe будет доступен для участия в торгах на аукционе RM Sotheby's 20 марта, который из-за сложившейся ситуации с коронавирусом будет проведен в режиме онлайн. Ориентировочная стартовая цена на этот лот составит от 130 до 160 тысяч долларов.





