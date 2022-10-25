Vertu выпустила смартфон за 2,5 млн рублей. iPhone 14 Pro Max рядом с ним — дешёвка

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Компания Vertu провела в Лондоне презентацию смартфона Metavertu. Он будет стоить вплоть до 41,5 тысячи долларов (около 2,5 миллионов рублей), причём столь высокая цена обусловлена не только культовым брендом и вычурным оформлением, но и возможностями, которые недоступны обладателям других смартфонов.В Metavertu используется топовая начинка: AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1800 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon Gen 1, 12 или 18 ГБ оперативной памяти, накопитель 512 ГБ или 1 ТБ, тройная основная камера (главная 64 Мп, широкоугольная 50 Мп и перископ 8 Мп), 16-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с 55-ваттной проводной зарядкой через порт USB Type-C. Корпус выполнен из карбона или керамики и декорирован крокодильей кожей, золотом и бриллиантами. На выбор — несколько вариантов оформления из разных материалов.Обладатели Metavertu получат доступ к технологиям Web3 и децентрализованным ресурсам — в частности, к криптокошельку с закрытыми ключами и безопасной средой выполнения, а также к приложению Vshost, которое может создавать из фотографий и видео NFT-товары и выкладывать их на продажу. Также предусмотрено 10 ТБ места в облаке IFPS и круглосуточный доступ в персонализированную техподдержку.Продажи Metavertu начнутся 3 ноября. В зависимости от начинки и оформления цены варьируются от 220 тысяч до 2,5 млн рублей. Купить устройство можно будет даже в России — на официальном сайте Vertu.