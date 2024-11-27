Видение Джобса: Apple начала работать над Vision Pro сразу после выхода первого iPhone







Компания Apple начала работу над гарнитурой Vision Pro, вышедшей в начале этого года, как минимум 16 лет назад — сразу после релиза первого iPhone. Об этом свидетельствует патент 2008 года, в котором наглядно показан дизайн устройства. Компания Apple начала работу над гарнитурой Vision Pro, вышедшей в начале этого года, как минимум 16 лет назад — сразу после релиза первого iPhone. Об этом свидетельствует патент 2008 года, в котором наглядно показан дизайн устройства. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Впервые на патент обратил внимание автор Macworld Дэн Морен ещё в том же 2008 году, но тогда сама идея подобных гаджетов казалась слишком футуристичной. В мире, где не было iPad, Apple Watch, AirPods и кучи других вещей, гарнитура смешанной реальности была чем-то эзотерическим.В оригинальной статье Морен писал, что раскрытый патент Apple от февраля 2008 года демонстрирует носимый дисплей, который может «имитировать опыт пребывания в виртуальной среде с помощью интеллектуальных датчиков».Это в очередной раз подтверждает то, что Стив Джобс видел на десятилетия вперёд. Вполне вероятно, что это не последний продукт компании, идея создания которого зародилась ещё при основателе Apple.