Видение Джобса: Apple начала работать над Vision Pro сразу после выхода первого iPhone

Компания Apple начала работу над гарнитурой Vision Pro, вышедшей в начале этого года, как минимум 16 лет назад — сразу после релиза первого iPhone. Об этом свидетельствует патент 2008 года, в котором наглядно показан дизайн устройства.
В оригинальной статье Морен писал, что раскрытый патент Apple от февраля 2008 года демонстрирует носимый дисплей, который может «имитировать опыт пребывания в виртуальной среде с помощью интеллектуальных датчиков».
Это в очередной раз подтверждает то, что Стив Джобс видел на десятилетия вперёд. Вполне вероятно, что это не последний продукт компании, идея создания которого зародилась ещё при основателе Apple.