Видео: iPhone 14 Pro Max сравнили 13 Pro Max. Какие отличия?

Блогер с YouTube-канала Unbox Therapy получил в руки муляж iPhone 14 Pro Max, который выйдет в продажу осенью текущего года, и сравнил с актуальным iPhone 13 Pro Max. Об этом он рассказал на собственном канале.Блогер отметил, что это точная копия готовящегося к выходу смартфона, которая отличается от макетов, используемых производителями чехлов.По полученным данным, особых визуальных изменений не ожидается. Основное отличие заключается в толщине корпуса — у грядущей модели он будет более толстым из-за увеличенного блока основной камеры.Напомним, главным отличием следующего поколения iPhone станет отказ от привычной «челки» и переход на вырез под камеру, который не будет соединен с рамкой. В актуальных смартфонах Apple стоит классическая «челка» только с уменьшенной площадью.