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Видео: iPhone 14 Pro Max сравнили 13 Pro Max. Какие отличия?

Денис
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Блогер с YouTube-канала Unbox Therapy получил в руки муляж iPhone 14 Pro Max, который выйдет в продажу осенью текущего года, и сравнил с актуальным iPhone 13 Pro Max. Об этом он рассказал на собственном канале. 

Блогер отметил, что это точная копия готовящегося к выходу смартфона, которая отличается от макетов, используемых производителями чехлов. 


По полученным данным, особых визуальных изменений не ожидается. Основное отличие заключается в толщине корпуса — у грядущей модели он будет более толстым из-за увеличенного блока основной камеры. 

Напомним, главным отличием следующего поколения iPhone станет отказ от привычной «челки» и переход на вырез под камеру, который не будет соединен с рамкой. В актуальных смартфонах Apple стоит классическая «челка» только с уменьшенной площадью. 


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Комментарии

+4295
Carter_Mayers
Годнота, если будет всё как обещали в утечках, то получится что не хило прокачают и чёлку и камеры, ну и как обычно железо.
14 мая 2022 в 20:38
#
Seagull
–878
Seagull
Что это за очередной бородатый еблан?
14 мая 2022 в 21:01
#
+156
heaven Seagull
Бывший твоей мамки..
14 мая 2022 в 21:22
#
saintmaybach
+829
saintmaybach Seagull
Чайк, чот минусов стало слишком много ) поставил тебе плюсик для поддержки 😄
14 мая 2022 в 23:45
#
Mers
+3929
Mers
После такой «челки» 14-го, мне что-то челка 13 нравится ещё больше. Камера стала больше, и датчики вместе с ней. И это уже не выглядит так миниатюрно, как представляли до этого на рендерах.
14 мая 2022 в 21:21
#
Вася Вотафаков
+4879
Вася Вотафаков
Те старый чехол от 13го промаха всё-таки не подойдёт 🤔😂
14 мая 2022 в 23:04
#
Tigrolik
+498
Tigrolik
Что тот просто калькулятор, что этот.
15 мая 2022 в 05:09
#
–472
n0mer Tigrolik
Я б сказал, что и калькулятор на айфоне отвратный.
15 мая 2022 в 10:44
#
+241
Paspartu
Жду. Пора менять 12pro
15 мая 2022 в 18:37
#
+66
kolinmk Paspartu
Мой 7+ тихонько курит в сторонке 😂 и думаю еще посижу годок 😅
15 мая 2022 в 21:50
#
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