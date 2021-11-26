Get your winter clothes on and hit the slopes with a limited-time skiing theme for the surf game in Microsoft Edge 96! Can you avoid the yeti while taking a trip down memory lane?🎿



Type edge://surf/ into Microsoft Edge to play! pic.twitter.com/EJObcaTSGy — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) November 23, 2021

Microsoft сменила игру, которая отображается в браузере Edge, если соединение с интернетом оказалось прервано, теперь вместо «Серфинга» появляется катание на лыжах. Об этом сообщила компания в «Твиттере».Это альтернатива бегущему динозавру Chrome Dino в Google Chrome. Она создана, чтобы занять пользователя, пока он ждет восстановления доступа к сети.В Edge 96 вам нужно будет управлять лыжником, спускающимся с горы. Эпизодически за ним будет бежать Йети. Вам необходимо не попасться к нему и одновременно объехать все препятствия.Если у вас есть доступ к интернету, но вы все равно хотите опробовать его, вбив в адресной строке браузера edge://surfРанее Microsoft добавила в браузер Edge несколько скрытых функций. в сборке Edge 96.0.1054.29 присутствуют два режима работы. Первый — сбалансированный, второй — «Строгий» (Strict). Он контролирует все сайты, выявляет веб-сайты с низким уровнем защиты и предупреждает об этом пользователя.