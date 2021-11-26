Microsoft сменила игру, которая отображается в браузере Edge, если соединение с интернетом оказалось прервано, теперь вместо «Серфинга» появляется катание на лыжах. Об этом сообщила компания в «Твиттере». 


Это альтернатива бегущему динозавру Chrome Dino в Google Chrome. Она создана, чтобы занять пользователя, пока он ждет восстановления доступа к сети. 

В Edge 96 вам нужно будет управлять лыжником, спускающимся с горы. Эпизодически за ним будет бежать Йети. Вам необходимо не попасться к нему и одновременно объехать все препятствия. 

Если у вас есть доступ к интернету, но вы все равно хотите опробовать его, вбив в адресной строке браузера edge://surf 

Ранее Microsoft добавила в браузер Edge несколько скрытых функций. в сборке Edge 96.0.1054.29 присутствуют два режима работы. Первый — сбалансированный, второй — «Строгий» (Strict). Он контролирует все сайты, выявляет веб-сайты с низким уровнем защиты и предупреждает об этом пользователя. 


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