Пользователь Reddit с ником gakil показал сгоревшую видеокарту GeForce RTX 4090. Её коннектор не выдержал подававшийся ток и воспламенился, из-за чего контакты обуглились.
Пострадавший пишет, что играл в Red Dead Redemption 2, и увидел, как из системника валит дым и пламя. К счастью, огонь потух сразу после выключения компьютера, тушить его не пришлось. gakil уточняет, что речь идёт Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC, причём она питалась через комплектный шлейф напрямую от блока питания без каких-либо переходников.
Скорее всего, проблема возникла из-за перегиба кабеля. Дело в том, что видеокарты GeForce RTX 4090 настолько большие, что еле помещаются в некоторые компьютерные корпусы, а шлейф питания приходится загибать, иначе невозможно закрыть крышку. На фото видно, что использовался официальный шлейф из стандартной комплектации видеокарты.
Избежать лишнего перегиба шлейфа можно использованием Г-образного переходника, такие аксессуары начали продаваться на AliExpress после выпуска видеокарт серии GeForce 40. Правда, если переходник окажется некачественным, его контакты будут недостаточно плотно прилегать к коннекторам видеокарты, что тоже может привести к нагреву и возгоранию. GeForce RTX 4090 — одна из самых требовательных к питанию видеокарт. Различные производители рекомендуют использовать с ней блок питания мощностью вплоть до 1200 Вт.
Видеокарта GeForce RTX 4090 загорелась прямо в компьютере
Александр Кузнецов —
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