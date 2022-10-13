Видеокарты GeForce RTX 4090 появились в DNS. Их моментально раскупили

Сеть магазинов DNS выставила на продажу три модели новейших видеокарт GeForce RTX 4090. Все запасы были куплены в первый же день, несмотря на высокую цену.На сайте DNS продавались Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce, Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC и MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio. Все они стоили одинаково — 140 тысяч рублей, купить их можно было только по полной предоплате с получением в магазине или курьерской доставкой. Сейчас отмечено, что видеокарт нет в наличии, но скоро они снова будут доступны.DNS ввозит эти видеокарты методом параллельного импорта, поскольку весной компания NVIDIA покинула Россию и прекратила продажи устройств на российском рынке. Сколько видеокарт GeForce RTX 4090 было ввезено, неизвестно, равно как и не сообщается, когда в продажу поступит следующая партия устройств.В США видеокарты GeForce RTX 4090 продаются по ценам от 1599 долларов. В пересчёте на российскую валюту получается около 102 тысяч рублей.