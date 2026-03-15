Видеокарты сильно подорожали в России. В чём причины?

Александр

С конца февраля в России наблюдается рост цен на видеокарты: стоимость некоторых моделей увеличилась примерно на 30%. По информации Telegram-канала Baza, GeForce RTX 5060 Ti 16Gb, которую ранее можно было приобрести за 45–55 тысяч рублей, к марту подорожала до 60–70 тысяч. Эксперты связывают это с совокупностью факторов, главным из которых стал военный конфликт на Ближнем Востоке.

Первая причина — удорожание логистики. Видеокарты производятся в Азии и доставляются в Европу морским транспортом. Ключевой маршрут проходит через Аравийское море, Красное море и Суэцкий канал, однако из-за обострения ситуации вокруг Ирана судоходные компании повысили тарифы на перевозки, выросла стоимость страхования грузов, а Ормузский пролив фактически перекрыт для прохода судов. Часть маршрутов удлиняется, что увеличивает сроки доставки и конечную цену товара.

Вторая причина — технологическая. Израиль является одним из важнейших центров разработки микросхем: там расположены исследовательские центры Intel и NVIDIA. Из-за военных действий в регионе эти компании вынуждены переводить работу в аварийный режим, что снижает выработку и замедляет разработку новых чипов. Это создаёт дополнительное давление на глобальные цепочки поставок.

Третья причина — реакция самого рынка. Ритейлеры и дистрибьюторы, опасаясь возможного дефицита, часто повышают цены заранее, ещё до того, как реальные издержки вырастут. В результате поставки формально продолжаются, но цены уже демонстрируют восходящий тренд. Такая модель поведения уже наблюдалась во время пандемии и глобального дефицита микрочипов.

Эксперты не исключают, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется, стоимость видеокарт может увеличиться ещё сильнее. Помимо геополитического фактора, давление на цены оказывает продолжающийся дефицит памяти и рост цен на DRAM, который затрудняет производство и сдерживает предложение. Участники рынка отмечают, что аналогичная ситуация складывается не только в России, но и на мировом рынке электроники.
Комментарии

+220
Gabriel
Если Китай сейчас решится вернуть Тайвань в родную гавань, то мы много чего в продаже не увидим ни за какие деньги.
2 часа назад в 22:14
Yuri Konst
От нефиг делать зашёл на Озон, самая дешёвая 5060ti 16gb — 52к. Перед тем как публиковать, хотя бы там цены глянули(
48 минут назад
