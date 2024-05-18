Снимайте яркие моменты в дороге: представлен видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ



Видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 — надёжный помощник, позволяющий запечатлеть каждый момент вождения с потрясающими деталями. С расширенными функциями и передовыми технологиями он гарантирует, что вы не упустите на записи ни одной важной детали.

Благодаря разрешению видео Full HD (1920×1080 пикселей) видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 обеспечивает высококачественное видео, которое отражает каждую деталь  поездки. Он оснащен поддержкой технологии Realcube Image, которая обеспечивает кристальную четкость изображения без размытия и замыливания.

Botslab 360 Dash Cam HK30 сохраняет видео на карту памяти microSD объемом до 256 ГБ, чего достаточно для хранения записей продолжительностью в несколько недель. Видеорегистратор можно подключить к интернету и мобильному приложению для просмотра маршрута и скорости движения, а также другой важной информации.

Видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 оснащен камерой с разрешением Full HD и четырьмя сферическими стеклянными линзами, обеспечивающими широкий угол обзора 130° и диафрагму F2.2.8. Они фиксируют происходящее на дороге с высокой четкостью и детализацией.
Этот видеорегистратор оснащен системой мониторинга парковки и датчиком вибрации, автоматически обнаруживает и фиксирует любые внезапные движения или удары как во время вождения, так и в припаркованном автомобиле. Он может круглосуточно вести запись, чтобы у пользователя были доказательства обстоятельств любых происшествий, которые могут произойти с автомобилем.

Botslab 360 Dash Cam HK30 — беспристрастный свидетель на дороге, обеспечивающий душевное спокойствие и полную запись происходящего на дороге. Благодаря высокому качеству видео, разнообразным функциям, устойчивости к экстремальным температурам и длительному сроку службы, этот видеорегистратор является отличным выбором для тех, кто хочет повысить безопасность вождения и запечатлеть интересные моменты в дороге.

Ограниченная по времени промо-акция, приуроченная к выпуску новинки

16 мая в честь дебюта Botslab Dash Cam HK30 на этот продукт запущена ограниченная по времени акция — этот видеорегистратор можно приобрести по специальной цене 3065 py6лей. Предложение, которое не стоит пропускать, действует в избранных каналах продаж и онлайн-платформах. Вы можете купить видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 в следующих магазинах:

· Ozon: видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 на Ozon

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VQIMEDIA SHENZHEN Co., Ltd
Налоговый номер: 91440300MA5EMX2A3P
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Комментарии

bushi
+138
bushi
В тексте угол обзора 140, а в описании на упаковке 130. Пишите уж как есть.
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