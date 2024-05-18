Снимайте яркие моменты в дороге: представлен видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30





Видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 — надёжный помощник, позволяющий запечатлеть каждый момент вождения с потрясающими деталями. С расширенными функциями и передовыми технологиями он гарантирует, что вы не упустите на записи ни одной важной детали.



Благодаря разрешению видео Full HD (1920×1080 пикселей) видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 обеспечивает высококачественное видео, которое отражает каждую деталь поездки. Он оснащен поддержкой технологии Realcube Image, которая обеспечивает кристальную четкость изображения без размытия и замыливания.





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VQIMEDIA SHENZHEN Co., Ltd

Налоговый номер: 91440300MA5EMX2A3P

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