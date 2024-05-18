Снимайте яркие моменты в дороге: представлен видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30

Видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 — надёжный помощник, позволяющий запечатлеть каждый момент вождения с потрясающими деталями. С расширенными функциями и передовыми технологиями он гарантирует, что вы не упустите на записи ни одной важной детали.
Благодаря разрешению видео Full HD (1920×1080 пикселей) видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 обеспечивает высококачественное видео, которое отражает каждую деталь поездки. Он оснащен поддержкой технологии Realcube Image, которая обеспечивает кристальную четкость изображения без размытия и замыливания.
Видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 оснащен камерой с разрешением Full HD и четырьмя сферическими стеклянными линзами, обеспечивающими широкий угол обзора 130° и диафрагму F2.2.8. Они фиксируют происходящее на дороге с высокой четкостью и детализацией.
Botslab 360 Dash Cam HK30 — беспристрастный свидетель на дороге, обеспечивающий душевное спокойствие и полную запись происходящего на дороге. Благодаря высокому качеству видео, разнообразным функциям, устойчивости к экстремальным температурам и длительному сроку службы, этот видеорегистратор является отличным выбором для тех, кто хочет повысить безопасность вождения и запечатлеть интересные моменты в дороге.
Ограниченная по времени промо-акция, приуроченная к выпуску новинки
16 мая в честь дебюта Botslab Dash Cam HK30 на этот продукт запущена ограниченная по времени акция — этот видеорегистратор можно приобрести по специальной цене 3065 py6лей. Предложение, которое не стоит пропускать, действует в избранных каналах продаж и онлайн-платформах. Вы можете купить видеорегистратор Botslab 360 Dash Cam HK30 в следующих магазинах:
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VQIMEDIA SHENZHEN Co., Ltd
Налоговый номер: 91440300MA5EMX2A3P
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