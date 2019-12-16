Вьетнамская компания VinSmart объявила о выпуске пяти моделей Smart TV на платформе Android TV. Первое поколение телевизоров Vsmart TV включает линейки KD и KE, которые оснащены двумя типами подсветки: Direct LED и Edge LED соответственно. Минимальный размер диагонали составляет 43 дюйма, максимальный — 55 дюймов.
- KD6600 (Android TV 43" 4K, HDR, IPS, DLED)
- KD6800 (Android TV 50" 4K, HDR, IPS, DLED)
- KD6800 (Android TV 55" 4K, HDR, IPS, DLED)
- KE8100 (Android TV 49" 4K, HDR, IPS, ELED)
- KE8500 (Android TV 55" 4K, HDR, IPS, ELED)
Dolby Digital Plus обеспечивает высокое качество звука даже при сжатом сигнале, поэтому в стриминг-сервисах доступен стандарт 7.1. Встроенные динамики от 16 Вт до 20 Вт обеспечивают высокую громкость. Телевизоры Vsmart TV поддерживают Chromecast и Airplay, поэтому передавать контент можно с любого смартфона на Android или iOS.
Все модели телевизоров Vsmart TV производятся на заводском комплексе VinSmart на территории Hoa Lac Hi-Tech Park, вьетнамского аналога Кремниевой долины. Продукция проходит 16 этапов проверки, включая 12 автоматизированных тестов, которые проверяют все функции телевизора на соответствие строгим стандартам качества. В России телевизоры Vsmart TV появятся в первом полугодии 2020 года, точные сроки поставки и цены будут объявлены позднее.
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