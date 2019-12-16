KD6600 (Android TV 43" 4K, HDR, IPS, DLED)

KD6800 (Android TV 50" 4K, HDR, IPS, DLED)

KD6800 (Android TV 55" 4K, HDR, IPS, DLED)

KE8100 (Android TV 49" 4K, HDR, IPS, ELED)

KE8500 (Android TV 55" 4K, HDR, IPS, ELED)



















Вьетнамская компания VinSmart объявила о выпуске пяти моделей Smart TV на платформе Android TV. Первое поколение телевизоров Vsmart TV включает линейки KD и KE, которые оснащены двумя типами подсветки: Direct LED и Edge LED соответственно. Минимальный размер диагонали составляет 43 дюйма, максимальный — 55 дюймов.Все модели оснащены жидкокристаллическими IPS-матрицами с разрешением 4K Ultra HD и поддержкой HDR10, время отклика составляет рекордные 8,5 мс, а частота обновления экрана — 60 Гц, что позволяет использовать телевизоры не только для просмотра видеоконтента, но и для игр.Dolby Digital Plus обеспечивает высокое качество звука даже при сжатом сигнале, поэтому в стриминг-сервисах доступен стандарт 7.1. Встроенные динамики от 16 Вт до 20 Вт обеспечивают высокую громкость. Телевизоры Vsmart TV поддерживают Chromecast и Airplay, поэтому передавать контент можно с любого смартфона на Android или iOS.В телевизорах используется платформа Android TV, в том числе с доступом к сервисам Google Music и Google Play Games с возможностью установки более 5000 приложений из Google Play. На пульте дистанционного управления имеется отдельная кнопка для запуска YouTube. Каждая модель Vsmart TV оснащена интеллектуальным виртуальными помощником Google Assistant. Производитель заявляет, что в будущем телевизоры Vsmart TV смогут играть центральную роль в управлении «умным домом» и экосистеме продуктов Vingroup.Все модели телевизоров Vsmart TV производятся на заводском комплексе VinSmart на территории Hoa Lac Hi-Tech Park, вьетнамского аналога Кремниевой долины. Продукция проходит 16 этапов проверки, включая 12 автоматизированных тестов, которые проверяют все функции телевизора на соответствие строгим стандартам качества. В России телевизоры Vsmart TV появятся в первом полугодии 2020 года, точные сроки поставки и цены будут объявлены позднее.