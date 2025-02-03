Винтажная классика Casio возвращается. Представлены ретрофутуристичные часы по цене ремешка Apple Watch







Японский бренд Casio анонсировал выпуск серии из четырёх часов в рамках линейки Vintage A130WE. В неё вошли модели A130WE-1A, A130WE-7A, A130WEG-9A и A130WEGG-1A. Японский бренд Casio анонсировал выпуск серии из четырёх часов в рамках линейки Vintage A130WE. В неё вошли модели A130WE-1A, A130WE-7A, A130WEG-9A и A130WEGG-1A. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Часы предлагают дизайн ретро, вдохновлённый аналогово-цифровыми девайсами из 1980-х. Металлические элементы корпуса и акцентные цвета придают им сочетание винтажной и современной эстетики. ЖК-дисплей разделён на цифровую секцию и аналоговую, причем верхний левый аналоговый дисплей показывает «домашнее» время, а правый — графические обозначения функций.Casio A130WE также отображают мировое время на 48 городов с возможностью сохранения до 4 городов для переключения между ними. Корпус и браслет выплавлены из нержавеющей стали. Компактный размер позволяет сочетать часы с любой одеждой. Одной батареи хватает на три года работы. Среди прочих особенностей — секундомер с точностью 1/100 секунды, 24-часовой счётчик, а также таймером, будильником и календарём.Casio оценила модели A130WEG-9A и A130WEGG-1A в 11 000 иен (~$71), а A130WE-1A и A130WE-7A — в 8800 иен (~$57). Старт продаж намечен на февраль.