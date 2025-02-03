Винтажная классика Casio возвращается. Представлены ретрофутуристичные часы по цене ремешка Apple Watch

Фархад

Casio

Японский бренд Casio анонсировал выпуск серии из четырёх часов в рамках линейки Vintage A130WE. В неё вошли модели A130WE-1A, A130WE-7A, A130WEG-9A и A130WEGG-1A.

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Часы предлагают дизайн ретро, вдохновлённый аналогово-цифровыми девайсами из 1980-х. Металлические элементы корпуса и акцентные цвета придают им сочетание винтажной и современной эстетики. ЖК-дисплей разделён на цифровую секцию и аналоговую, причем верхний левый аналоговый дисплей показывает «домашнее» время, а правый — графические обозначения функций.

Casio

Casio A130WE также отображают мировое время на 48 городов с возможностью сохранения до 4 городов для переключения между ними. Корпус и браслет выплавлены из нержавеющей стали. Компактный размер позволяет сочетать часы с любой одеждой. Одной батареи хватает на три года работы. Среди прочих особенностей — секундомер с точностью 1/100 секунды, 24-часовой счётчик, а также таймером, будильником и календарём.

Casio

Casio оценила модели A130WEG-9A и A130WEGG-1A в 11 000 иен (~$71), а A130WE-1A и A130WE-7A — в 8800 иен (~$57). Старт продаж намечен на февраль.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+1306
Grealex
Все новое — хорошо забытое старое.
3 февраля 2025 в 20:30
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Вася Вотафаков
+6126
Вася Вотафаков
Красота 🥰 теперь я знаю о чем просить деда мороза на Новый год 🎅😁
4 февраля 2025 в 00:40
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+108
rosario
Шик. Возьму
4 февраля 2025 в 01:55
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