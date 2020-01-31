



Дистрибьюторы продукции Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo в России сообщили «Коммерсанту» о возможных перебоях в поставках смартфонов. Вендоры переносят сроки поставки устройств из-за распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае и других азиатских странах.



Проблема также может затронуть продукцию Apple, которая по большей части производится в Китае. Новые поставки iPhone, iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch и других устройств могут быть задержаны на несколько недель.



Китайские власти продлили новогодние выходные до 10 февраля. Тем самым они надеются сдержать распространение вируса. Многие заводы, на которых производится продукция для экспорта, простаивают. Не исключено, что вынужденные каникулы будут продлены, что негативно скажется на экономике Китая и вызовет дефицит некоторых товаров по всему миру, в том числе в России.



По словам директора департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павла Вьюкова, двухнедельная задержка в поставках смартфонов никак не повлияет на российский рынок, а приостановка ввоза устройств сроком от двух до пяти недель может вызвать небольшой дефицит, но в то же время поможет розничному бизнесу освободить складские площади. Традиционно в декабре ритейлеры заказывают товар с запасом на случай повышенного праздничного спроса и на период распродаж после Нового года.



Китайские бренды занимают около 50% рынка смартфонов. Но даже продукция южнокорейской компании Samsung и американской Apple производится в Китае, так что устройства этих брендов тоже могут оказаться в дефиците из-за вирусной инфекции 2019-nCoV.



Вспышка 2019-nCoV началось в декабре 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 31 января заражено 9776 человек, 213 умерли, 187 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.







