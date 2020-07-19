Компания Vivo запатентовала смартфон с крайне необычной конструкцией. У него два экрана — основной и дополнительный.



Судя описанию патента и содержащимся в нём иллюстрациям, дополнительный экран размещается в нижней части смартфона под основная экраном и может вращаться на 180 градусов. Такая конструкция позволяет добавить смартфону новые сценарии использования, но пока неизвестно, какие именно (видимо, их придумают позже инженеры Vivo и сторонние разработчики). На одной из картинок дополнительный экран развёрнут на обратную сторону, и на нём отображается QWERTY-клавиатура (зачем — непонятно).







Дополнительный экран можно использовать как независимо от основного, так и вместе с ним. Во втором случае рабочее пространство устройства значительно увеличивается. У смартфона из патента Vivo тройная основная камера, и на корпусе нигде не видно сканер отпечатков пальцев, из чего можно сделать вывод, что он встроен в экран.







Конечно, эта идея не нова. В 2007 году Nokia выпустила музыкальный телефон Nokia 5700 XpressMusic, к которого была примерно такая же конструкция — нижняя часть поворачивалась, благодаря чему вместо клавиатуры перед пользователем появлялись кнопки для управления музыкой. Кроме того, в боковой части поворотного компонента размещалась камера, которую можно направлять в нужную сторону (на себя или от себя).







