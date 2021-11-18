vivo

Как работает флагманский сегмент смартфонов? Бренды берут самые топовые комплектующие и буквально наполняют ими под завязку устройство, сопровождая это всё новейшими разработками и материалами корпуса без особой оглядки на финальную стоимость. А вот самое интересное, на наш взгляд, происходит в категории доступных гаджетов.

Производителям нужно удивлять пользователей интересными решениями, не выходя при этом из ценовых рамок. Очень часто сегмент доступных смартфонов радует необычными моделями. В этом обзоре мы расскажем об одной из таких — vivo Y53s.

Комплектация и дизайн

vivo Y53s

Бренд vivo сопровождает свои смартфоны очень щедрой комплектацией. В коробку Y53s положили: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, гарнитуру, провод USB-C, скрепку для извлечения лотка SIM, адаптер для быстрой зарядки FlashCharge 2.0 с максимальной выходной мощностью 33 Вт и техническую документацию. Ах-да, прямо из упаковки на дисплее наклеена защитная пленка. Таким образом, как минимум, на первое время закрывается потребность в приобретении дополнительных аксессуаров.

В целом vivo Y53s смотрится свежо и ярко. Ко мне на обзор попал смартфон в градиентной раскраске «Радужное небо». Спинка устройства всячески переливается в зависимости от освещения.

vivo Y53s

Отдельно отмечу, как мне кажется, изящное решение с блоком основной камеры. Три объектива вписаны в лаконичный прямоугольник. Эта фишка уже стала узнаваемой и прослеживается преемственность решения в смартфонах vivo из разных категорий.

Задняя поверхность изготовлена из глянцевого пластика. Тем не менее поначалу возникает ощущение, как будто она сделана из стекла. 

vivo Y53s

На верхнем торце расположены отверстие дополнительного микрофона и слот для симок и карты памяти. Сразу стоит подчеркнуть, производитель не стал ограничивать пользователей, поэтому в смартфон можно одновременно установить две SIM и карточку microSD.

На нижнем торце слева направо: разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников, отверстие микрофонов, порт USB-C и решетка динамика.

vivo Y53s

Клавиши управления громкостью и кнопка блокировки со встроенным сканером отпечатка пальца размещены на правой грани. Мне такое размещение не очень нравится с точки зрения эргономики. Несмотря на это, органы управления с разным уровнем высоты. Клавиша отключения экрана слегка утоплена в корпус. Таким образом можно избежать случайных нажатий.

vivo Y53s

Экран

Y53s получил IPS-дисплей с диагональю 6,58 дюйма и разрешением Full HD+ (2408 × 1080). Плотность пикселей составляет 401 ppi, а работает он с частотой 60 Гц.

vivo Y53s

Экран vivo Y53s отличается достаточным запасом яркости, которого хватает в помещении и за его пределами на ярком солнце. Что касается углов обзора, снижение контрастности и насыщенности заметно только при очень сильных отклонениях.

vivo Y53s

В настройках можно выбрать наиболее подходящую для себя цветопередачу. Доступны три режима: «Стандарт», «Профессиональный» и «Яркий». Помимо этого, доступна регулировка цветовой температуры.

Производительность и звук

Внутри vivo Y53s трудится чип MediaTek Helio G80. По словам производителя, в смартфоне установлено 6 + 2 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения. Другими словами, в устройстве установлено шесть гигов физической ОЗУ, а два используется из накопителя при наличии свободного места. Интересное решение для доступного гаджета.

vivo Y53s

Что касается накопителя, его емкость составляет 128 ГБ. Расширить объем хранилища можно с помощью карточек памяти microSD. 

В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1372 (Multi-Core) и 252 900 баллов соответственно. Оболочка работает плавно и без подтягиваний. Здесь установлена Funtouch OS — на мой взгляд, самое интересное решение, если сравнивать с realme и Xiaomi. Интерфейс по опыту использования близок к чистому Android и не перегружен избыточной функциональностью.

vivo Y53s

В играх vivo Y53s демонстрирует достаточную производительность. Большинство актуальных тайтлов с дефолтными настройками, среди которых PUBG Mobile и LoL: Wild Rift, шустро запускаются и вполне сносно играются без просадки FPS. За игровую сессию продолжительностью в два часа смартфон практически не нагрелся. Корпус стал теплым, но он по-прежнему не вызывал дискомфорта.

В Funtouch OS имеется встроенный магазин с тем, позволяющий кастомизировать интерфейс буквально «из коробки». Из недостатков отмечу только большое количество предустановленного софта, который в большинстве случаев удаляется штатными средствами.

vivo Y53s

За безопасность данных отвечает сканер отпечатка пальца, встроенный в клавишу блокировки экрана. Сенсор работает быстро, а ложные срабатывания за время тестирования появлялись в очень редких случаях.

vivo Y53s

Со звуком всё довольно прозаично — vivo Y53s оснащается моно-динамиком. Он громкий и на этом всё. Звучания смартфона хватит на просмотр незамысловатых роликов на YouTube и в некоторых случаях для прослушивания подкастов. В случае с подключением беспроводных наушников ситуация намного интереснее — есть поддержка aptX, aptX Adaptive и LDAC. Ретрограды с проводными наушниками оценят наличие разъема 3,5 мм.

Эргономика и автономность

vivo Y53s

Смартфон оборудован довольно крупным экраном с диагональю 6,58 дюйма. Габариты корпуса составляют: 164 × 75,46 × 8,38 мм. При этом вес устройства всего 191 г. За счет закругленных граней спинки гаджет уверенно сидит в руке. 

Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. Такого запаса хватает на стандартные сценарии с подзарядкой один раз в сутки. Комплектный адаптер с мощностью 33 Вт заряжает  от 0 до 100 процентов в среднем за 50-55 минут.

Камера

vivo Y53s

В качестве основной камеры vivo Y53s оснащается системой из трех объективов, в которую вошли: основная на 64 МП со светосилой f/1.8, датчик глубины для портретной съемки на 2 МП с f/2.4, а также макрообъектив на 2 МП с f/2.4. Набор получился довольно странным. На мой взгляд, вместо макро было бы актуальнее добавить широкоугольную линзу.

vivo Y53s

Снимки на основную камеру днём получаются с хорошим уровней детализации в темных и светлых областях кадра. Помимо этого, камера хорошо отрабатывает благодаря поддержке HDR перепады в сложных сценариях, например, с ярким небом и тенями от зданий.
У камеры vivo Y53s есть ночной режим. На удивление он выдает вполне достойные результаты. Во всяком случае таких возможностей хватит, чтобы наделать снимков в условиях с недостаточным освещением для инсты.
Среди остальных режимов: 64 МП, «Панорама», «Живое фото», «Замедленная съемка», «Интервальная съемка», «ПРО» и «Документы». Возможности видеосъемки довольно посредственны. Максимальное разрешение роликов составляет 1080p. Есть возможность выбора кодеков: H.264 или H.265. Первый обеспечивает высокую совместимость, а второй — эффективность, записанные видео с его помощью занимаю меньше места.

Под фронтальную камеру в экране смартфона отведен U-образный вырез. Туда встроен сенсор с разрешением 16 МП и светосилой f/2.0. Есть портретный режим. Встроенный улучшайзер по умолчанию не убивает все особенности лица, превращая кожу в латекс. При желании его можно и вовсе отключить.

Селфи на фронталку

Технические характеристики
  • Процессор: 8-ядерный Mediatek Helio G80
  • Экран: IPS, 6,58 дюйма, 2408 × 1080 точек, 401 ppi
  • Память: 6+2/128 ГБ
  • Разъемы: USB-C, 3,5 мм, слот для microSD
  • Основная камера: 64 (f/1.8) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) МП
  • Фронтальная камера: 16 МП со светосилой f/2.0
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 164 × 75,46 × 8,38 мм, 191 г

Итоги

vivo Y53s

В очередной раз vivo показывает, что за 19 990 р. можно выпускать сбалансированные устройства с узнаваемыми фишками и без неприятных компромиссов. В достоинство запишу: яркий дизайн, экран и производительность. Также вместе с Y53s можно получить вменяемую камеру для дневной съемки, модуль NFC и расширяемую память.

Из недостатков я отметил отсутствие: широкоугольного объектива, защиты от влаги и пыли, а также клавиши блокировки и громкости на одной стороне. В остальном у vivo получился крепкий конкурент для realme и Xiaomi в аналогичном ценовом диапазоне.


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