Комплектация и дизайн

Экран

Производительность и звук

Эргономика и автономность

Камера



























Технические характеристики

Процессор: 8-ядерный Mediatek Helio G80

Экран: IPS, 6,58 дюйма, 2408 × 1080 точек, 401 ppi

Память: 6+2/128 ГБ

Разъемы: USB-C, 3,5 мм, слот для microSD

Основная камера: 64 (f/1.8) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) МП

Фронтальная камера: 16 МП со светосилой f/2.0

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 164 × 75,46 × 8,38 мм, 191 г

Итоги







Как работает флагманский сегмент смартфонов? Бренды берут самые топовые комплектующие и буквально наполняют ими под завязку устройство, сопровождая это всё новейшими разработками и материалами корпуса без особой оглядки на финальную стоимость. А вот самое интересное, на наш взгляд, происходит в категории доступных гаджетов.Производителям нужно удивлять пользователей интересными решениями, не выходя при этом из ценовых рамок. Очень часто сегмент доступных смартфонов радует необычными моделями. В этом обзоре мы расскажем об одной из таких — vivo Y53s.Бренд vivo сопровождает свои смартфоны очень щедрой комплектацией. В коробку Y53s положили: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, гарнитуру, провод USB-C, скрепку для извлечения лотка SIM, адаптер для быстрой зарядки FlashCharge 2.0 с максимальной выходной мощностью 33 Вт и техническую документацию. Ах-да, прямо из упаковки на дисплее наклеена защитная пленка. Таким образом, как минимум, на первое время закрывается потребность в приобретении дополнительных аксессуаров.В целом vivo Y53s смотрится свежо и ярко. Ко мне на обзор попал смартфон в градиентной раскраске «Радужное небо». Спинка устройства всячески переливается в зависимости от освещения.Отдельно отмечу, как мне кажется, изящное решение с блоком основной камеры. Три объектива вписаны в лаконичный прямоугольник. Эта фишка уже стала узнаваемой и прослеживается преемственность решения в смартфонах vivo из разных категорий.Задняя поверхность изготовлена из глянцевого пластика. Тем не менее поначалу возникает ощущение, как будто она сделана из стекла.На верхнем торце расположены отверстие дополнительного микрофона и слот для симок и карты памяти. Сразу стоит подчеркнуть, производитель не стал ограничивать пользователей, поэтому в смартфон можно одновременно установить две SIM и карточку microSD.На нижнем торце слева направо: разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников, отверстие микрофонов, порт USB-C и решетка динамика.Клавиши управления громкостью и кнопка блокировки со встроенным сканером отпечатка пальца размещены на правой грани. Мне такое размещение не очень нравится с точки зрения эргономики. Несмотря на это, органы управления с разным уровнем высоты. Клавиша отключения экрана слегка утоплена в корпус. Таким образом можно избежать случайных нажатий.Y53s получил IPS-дисплей с диагональю 6,58 дюйма и разрешением Full HD+ (2408 × 1080). Плотность пикселей составляет 401 ppi, а работает он с частотой 60 Гц.Экран vivo Y53s отличается достаточным запасом яркости, которого хватает в помещении и за его пределами на ярком солнце. Что касается углов обзора, снижение контрастности и насыщенности заметно только при очень сильных отклонениях.В настройках можно выбрать наиболее подходящую для себя цветопередачу. Доступны три режима: «Стандарт», «Профессиональный» и «Яркий». Помимо этого, доступна регулировка цветовой температуры.Внутри vivo Y53s трудится чип MediaTek Helio G80. По словам производителя, в смартфоне установлено 6 + 2 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения. Другими словами, в устройстве установлено шесть гигов физической ОЗУ, а два используется из накопителя при наличии свободного места. Интересное решение для доступного гаджета.Что касается накопителя, его емкость составляет 128 ГБ. Расширить объем хранилища можно с помощью карточек памяти microSD.В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1372 (Multi-Core) и 252 900 баллов соответственно. Оболочка работает плавно и без подтягиваний. Здесь установлена Funtouch OS — на мой взгляд, самое интересное решение, если сравнивать с realme и Xiaomi. Интерфейс по опыту использования близок к чистому Android и не перегружен избыточной функциональностью.В играх vivo Y53s демонстрирует достаточную производительность. Большинство актуальных тайтлов с дефолтными настройками, среди которых PUBG Mobile и LoL: Wild Rift, шустро запускаются и вполне сносно играются без просадки FPS. За игровую сессию продолжительностью в два часа смартфон практически не нагрелся. Корпус стал теплым, но он по-прежнему не вызывал дискомфорта.В Funtouch OS имеется встроенный магазин с тем, позволяющий кастомизировать интерфейс буквально «из коробки». Из недостатков отмечу только большое количество предустановленного софта, который в большинстве случаев удаляется штатными средствами.За безопасность данных отвечает сканер отпечатка пальца, встроенный в клавишу блокировки экрана. Сенсор работает быстро, а ложные срабатывания за время тестирования появлялись в очень редких случаях.Со звуком всё довольно прозаично — vivo Y53s оснащается моно-динамиком. Он громкий и на этом всё. Звучания смартфона хватит на просмотр незамысловатых роликов на YouTube и в некоторых случаях для прослушивания подкастов. В случае с подключением беспроводных наушников ситуация намного интереснее — есть поддержка aptX, aptX Adaptive и LDAC. Ретрограды с проводными наушниками оценят наличие разъема 3,5 мм.Смартфон оборудован довольно крупным экраном с диагональю 6,58 дюйма. Габариты корпуса составляют: 164 × 75,46 × 8,38 мм. При этом вес устройства всего 191 г. За счет закругленных граней спинки гаджет уверенно сидит в руке.Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. Такого запаса хватает на стандартные сценарии с подзарядкой один раз в сутки. Комплектный адаптер с мощностью 33 Вт заряжает от 0 до 100 процентов в среднем за 50-55 минут.В качестве основной камеры vivo Y53s оснащается системой из трех объективов, в которую вошли: основная на 64 МП со светосилой f/1.8, датчик глубины для портретной съемки на 2 МП с f/2.4, а также макрообъектив на 2 МП с f/2.4. Набор получился довольно странным. На мой взгляд, вместо макро было бы актуальнее добавить широкоугольную линзу.Снимки на основную камеру днём получаются с хорошим уровней детализации в темных и светлых областях кадра. Помимо этого, камера хорошо отрабатывает благодаря поддержке HDR перепады в сложных сценариях, например, с ярким небом и тенями от зданий.У камеры vivo Y53s есть ночной режим. На удивление он выдает вполне достойные результаты. Во всяком случае таких возможностей хватит, чтобы наделать снимков в условиях с недостаточным освещением для инсты.Среди остальных режимов: 64 МП, «Панорама», «Живое фото», «Замедленная съемка», «Интервальная съемка», «ПРО» и «Документы». Возможности видеосъемки довольно посредственны. Максимальное разрешение роликов составляет 1080p. Есть возможность выбора кодеков: H.264 или H.265. Первый обеспечивает высокую совместимость, а второй — эффективность, записанные видео с его помощью занимаю меньше места.Под фронтальную камеру в экране смартфона отведен U-образный вырез. Туда встроен сенсор с разрешением 16 МП и светосилой f/2.0. Есть портретный режим. Встроенный улучшайзер по умолчанию не убивает все особенности лица, превращая кожу в латекс. При желании его можно и вовсе отключить.В очередной раз vivo показывает, что за 19 990 р. можно выпускать сбалансированные устройства с узнаваемыми фишками и без неприятных компромиссов. В достоинство запишу: яркий дизайн, экран и производительность. Также вместе с Y53s можно получить вменяемую камеру для дневной съемки, модуль NFC и расширяемую память.Из недостатков я отметил отсутствие: широкоугольного объектива, защиты от влаги и пыли, а также клавиши блокировки и громкости на одной стороне. В остальном у vivo получился крепкий конкурент для realme и Xiaomi в аналогичном ценовом диапазоне.