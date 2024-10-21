VK представила флагманскую умную колонку — VK Капсулу Про

Артем
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VK объявляет о старте предзаказа умной колонки VK Капсула Про с голосовым помощником Марусей. 

Колонку мощностью 65 Вт снабдили большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. VK Капсула Про создает эффект полного погружения в музыку, благодаря системе объемного звучания.

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Дизайн колонки разработан совместно с международной дизайн-студией Карима Рашида. Стильные цвета, плавные формы и светодиодная подсветка 360⁰ впишутся в любой интерьер. Круглый сенсорный экран позволяет переключать треки и управлять плейлистом, а также видеть обложки музыкальных альбомов и аудиокниг. Кроме того, на нём отображаются: часы, погода, функции Маруси и данные умного дома. Новую колонку можно кастомизировать с помощью уникальных циферблатов, для каждого цвета создана отдельная коллекция.

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На базе VK Капсулы Про удобно построить систему управления умным домом. Благодаря встроенному Zigbee-хабу, поддержке протоколов Wi-Fi и Bluetooth можно подключать умные устройства свыше 70 брендов и управлять ими голосом.

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Колонка также оснащена умными датчиками движения, освещенности, температуры и влажности. Они сразу готовы к работе: достаточно создать персональные сценарии или выбрать готовые из шаблонов раздела «Умный дом» в приложении Маруси. Датчик движения автоматизирует включение и выключение света и подсветки. А также отправит сообщение владельцу, если зафиксирует в доме движение в его отсутствие. Датчики климата подскажут температуру и влажность в помещении. С ними Маруся включит кондиционер, увлажнитель, вентилятор или другую климатическую технику при заданной температуре и влажности. Отдельный датчик подстроит яркость умных ламп автоматически под уровень освещенности помещения.

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Пользователям умной колонки VK Капсула Про доступны все функции Маруси. Она включит любимую музыку, расскажет сказку, запустит викторину или же позанимается с детьми, также она умеет озвучивать и отправлять сообщения ВКонтакте и читать вслух ленту новостей.

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VK Капсула Про доступна в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Розничная цена составит 24 990 рублей. На этапе предзаказа колонку можно будет купить со скидкой за 19 990 рублей.
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