VK представила флагманскую умную колонку — VK Капсулу Про

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VK объявляет о старте предзаказа умной колонки VK Капсула Про с голосовым помощником Марусей.Колонку мощностью 65 Вт снабдили большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. VK Капсула Про создает эффект полного погружения в музыку, благодаря системе объемного звучания.Дизайн колонки разработан совместно с международной дизайн-студией Карима Рашида. Стильные цвета, плавные формы и светодиодная подсветка 360⁰ впишутся в любой интерьер. Круглый сенсорный экран позволяет переключать треки и управлять плейлистом, а также видеть обложки музыкальных альбомов и аудиокниг. Кроме того, на нём отображаются: часы, погода, функции Маруси и данные умного дома. Новую колонку можно кастомизировать с помощью уникальных циферблатов, для каждого цвета создана отдельная коллекция.На базе VK Капсулы Про удобно построить систему управления умным домом. Благодаря встроенному Zigbee-хабу, поддержке протоколов Wi-Fi и Bluetooth можно подключать умные устройства свыше 70 брендов и управлять ими голосом.Колонка также оснащена умными датчиками движения, освещенности, температуры и влажности. Они сразу готовы к работе: достаточно создать персональные сценарии или выбрать готовые из шаблонов раздела «Умный дом» в приложении Маруси. Датчик движения автоматизирует включение и выключение света и подсветки. А также отправит сообщение владельцу, если зафиксирует в доме движение в его отсутствие. Датчики климата подскажут температуру и влажность в помещении. С ними Маруся включит кондиционер, увлажнитель, вентилятор или другую климатическую технику при заданной температуре и влажности. Отдельный датчик подстроит яркость умных ламп автоматически под уровень освещенности помещения.Пользователям умной колонки VK Капсула Про доступны все функции Маруси. Она включит любимую музыку, расскажет сказку, запустит викторину или же позанимается с детьми, также она умеет озвучивать и отправлять сообщения ВКонтакте и читать вслух ленту новостей.VK Капсула Про доступна в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Розничная цена составит 24 990 рублей. На этапе предзаказа колонку можно будет купить со скидкой за 19 990 рублей.