Представлена умная колонка «VK Капсула Нео». Она помещается на ладони





Компания VK открыла предзаказ новой умной колонки «VK Капсула Нео». В комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать её. Розничная цена «VK Капсулы Нео» — 3990 рублей, а по предзаказу устройство можно приобрести за 2990 рублей.



Мощность звука «VK Капсулы Нео», как и у более старшей модели «VK Капсулы Мини» — 5 Вт. Благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устройство выдает чистый и объемный звук на любой громкости. «VK Капсула Нео» распознает человеческую речь даже во время громкого воспроизведения музыки.



«VK Капсула Нео» помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из матового пластика, габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г. Цифровой светодиодный дисплей адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные.



В колонку интегрирован голосовой помощник «Маруся». Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту «ВКонтакте», включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 50 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры.



Вместе с «VK Капсулой Нео» пользователь получит подписку на сервис «VK Музыка» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.



Специально для детей к запуску «VK Капсулы Нео» были обновлены «Марусины сказки»: теперь можно просить ее рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». Чтобы ребенок не услышал информацию, предназначенную для его родителей, в настройках предусмотрен детский режим.



Оформить предзаказ новой «VK Капсулы Нео» за 2990 рублей можно на сайте с 1 по 11 декабря. Колонка доступна в двух цветах: сером и голубом. Позднее цветовая гамма «VK Капсулы Нео» расширится.



Технические характеристики колонки «VK Капсула Нео»





Управление: голосовое, с помощью «Маруси», 4 сенсорные кнопки

Размеры: 90×75 мм

Вес (с адаптером): 430 г

Звук и микрофоны: широкополосный динамик 5 Вт, 42 мм, 2 микрофона

Индикация: цифровой дисплей, световой спот

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth

Программное обеспечение: голосовой помощник «Маруся», приложение «Маруся — голосовой помощник» для Android и iOS

Датчики: датчик освещения

Длина кабеля: 1,5 м

Питание: 12 В ⎓ 1 А, разъём — штыревой

Комплектация: умная колонка, блок питания с кабелем, набор наклеек, ознакомительный буклет, полезная информация