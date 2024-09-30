«Вкусно — и точка» нанял роботов выполнять грязную работу

Артем
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В будущем они могут заменить живых сотрудников.

О появлении железных помощников рассказали «РИА Новости». Два московских ресторана быстрого питания наняли роботов в качестве эксперимента. Работа у них не пыльная: одни протирают пол за гостями, другие доставляют поднос с едой от раздачи до столика, согласно указанной табличке. Само собой, такое нововведение вызывает любопытство у посетителей. Впрочем, это не первый опыт дружбы с технологиями — робо-курьеры уже катаются по Москве, доставляя заказы из «Яндекс Еды».



Пока речи о замене живых сотрудников нет, но руководство обещает посмотреть на результаты кибертруда и решить — нужны ли столь современные сотрудники ресторану.

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Источник:
РИА Новости
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