«Вкусно — и точка» нанял роботов выполнять грязную работу

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В будущем они могут заменить живых сотрудников.О появлении железных помощников рассказали «РИА Новости». Два московских ресторана быстрого питания наняли роботов в качестве эксперимента. Работа у них не пыльная: одни протирают пол за гостями, другие доставляют поднос с едой от раздачи до столика, согласно указанной табличке. Само собой, такое нововведение вызывает любопытство у посетителей. Впрочем, это не первый опыт дружбы с технологиями — робо-курьеры уже катаются по Москве, доставляя заказы из «Яндекс Еды».Пока речи о замене живых сотрудников нет, но руководство обещает посмотреть на результаты кибертруда и решить — нужны ли столь современные сотрудники ресторану.