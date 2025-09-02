Владелец китайской машины отсудил 6 миллионов рублей за слишком громкую музыку

Житель Екатеринбурга выиграл беспрецедентное дело против автосалона, получив компенсацию в размере почти 6 миллионов рублей за кроссовер Exeed LX с бракованной магнитолой. Проблема заключалась в том, что аудиосистема самопроизвольно включала радио на максимальной громкости, создавая невыносимые условия для вождения. Неисправность проявилась практически сразу после покупки осенью 2023 года, но автосалон в течение двух месяцев не мог устранить дефект из-за отсутствия квалифицированных специалистов.
Решение суда создает важный прецедент в защите прав автомобилистов, демонстрируя, что даже вроде бы незначительные технические неисправности могут считаться существенными дефектами, если они серьёзно влияют на комфорт и безопасность эксплуатации транспортного средства. Особенно показательно, что иск был удовлетворен несмотря на попытки автосалона устранить неисправность.