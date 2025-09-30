Владелец умного кольца Samsung попал в больницу из-за вздувшейся батареи

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Неприятный случай произошел с пользователем X (бывший Twitter) под ником ZONEofTECH. Во время посадки в аэропорту он почувствовал, что умное кольцо Samsung Galaxy Ring начало сжимать палец. Как выяснилось, батарея гаджета вздулась настолько, что погнула корпус. Более того, устройство невозможно было снять самостоятельно и из-за нарастающей боли от полета пришлось отказаться в пользу поездки в больницу.
В госпитале медики смогли снять Galaxy Ring не разрезая его, поскольку повреждение аккумулятора могло привести к возгоранию. После экстренного демонтажа пострадавшему пришлось искать отель и переносить вылет на следующий день. И хоть мужчина не был сильно напуган случившимся отметил, что больше никогда не будет надевать на палец умные кольца.