Владелец умного кольца Samsung попал в больницу из-за вздувшейся батареи

Артем
rhRDhDRhDrhDf.png

Все могло закончиться намного хуже.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Неприятный случай произошел с пользователем X (бывший Twitter) под ником ZONEofTECH. Во время посадки в аэропорту он почувствовал, что умное кольцо Samsung Galaxy Ring начало сжимать палец. Как выяснилось, батарея гаджета вздулась настолько, что погнула корпус. Более того, устройство невозможно было снять самостоятельно и из-за нарастающей боли от полета пришлось отказаться в пользу поездки в больницу. 

srhgaedtrharthah.png

В госпитале медики смогли снять Galaxy Ring не разрезая его, поскольку повреждение аккумулятора могло привести к возгоранию. После экстренного демонтажа пострадавшему пришлось искать отель и переносить вылет на следующий день. И хоть мужчина не был сильно напуган случившимся отметил, что больше никогда не будет надевать на палец умные кольца.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Sammobile
Cсылки по теме:
Кук в шоке: Samsung официально подтвердила выход iPhone Fold в следующем году
Samsung добавила в One UI 8.5 крутейшую настройку из iOS — пользователи Galaxy будут очень рады
Samsung удивила настройками One UI 8.5. Это просто магия

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+131
Yuri Konst
Да это же прям "Пила" в реале)
Сегодня в 13:02
#
Lord
+672
Lord
Боюсь представить, если ошейники начнут делать.
Сегодня в 13:05
#
+1737
Czochralski Lord
Отличная идея. Спасибо.
Сегодня в 13:52
#
tellurian
+2632
tellurian Lord
Хороший способ убавить численность населения.
час назад в 17:01
#
+13
iguana
Ну теперь будем ждать новые нормативы на носимые гаджеты) Думаю,решение будет за рассоеденяемыми частями
Сегодня в 13:12
#
Mers
+5420
Mers
Странно, что внутренняя часть оказалась не монолитной.
Сегодня в 13:54
#