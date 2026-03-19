Владельцы Galaxy S26 Ultra жалуются на проблемы с зарядкой

На Reddit развернулась дискуссия вокруг нового флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra: пользователи сообщают, что устройство не достигает заявленной мощности беспроводной зарядки в 25 Вт. История началась с обращения владельца смартфона к производителю чехлов Dbrand. Мужчина поинтересовался, почему его смартфон в чехле Grip получает от силы 15 Вт. В службе поддержки Dbrand ответили, что чехлы бренда не поддерживают 25 Вт, но предположили, что с оригинальными аксессуарами Samsung проблем быть не должно.

Чехлы Dbrand стандартизированы по Qi 2.0, тогда как Samsung продвигает стандарт Qi 2.2, и, по всей видимости, расположение магнитов в новых моделях отличается. Из-за этого по беспроводу можно получить только 15 Вт, причём в некоторых случаях чехлы Dbrand всё же выдают 25 Вт — это связывают с положением смартфона на зарядной станции. Ситуация осложняется тем, что для достижения пиковой мощности требуется не только совместимый чехол, но и фирменное зарядное устройство Samsung мощностью 45 Вт.Компания Dbrand опубликовала развёрнутый пост, где сообщила, что провела собственные тесты с оригинальными чехлами Samsung (Silicone Magnet, Clear Magnet, Rugged Magnet и Slim Magnet) в сочетании с адаптером на 45 Вт и магнитной зарядкой Samsung. Ни в одном из случаев компания не смогла добиться заветных 25 Вт — получаемая мощность стабильно держалась на уровне 15 Вт. Представители Dbrand предположили, что проблема может быть связана с «проприетарным рукопожатием» в реализации Qi 2.2, которое либо специально ограничивает сторонние аксессуары, либо является следствием сложностей реализации нового стандарта.В комментариях к обсуждению одни пользователи подтверждают, что у них нет проблем с чехлами Spigen и ESR, и на экране отображается Super Fast Wireless Charging, а другие жалуются на отсутствие результата даже с оригинальными аксессуарами. В итоге владельцам Galaxy S26 Ultra придётся самостоятельно проверять сочетаемость чехлов и зарядных устройств, чтобы получить обещанные 25 Вт, либо довольствоваться меньшей мощностью.