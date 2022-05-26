Владельцы Pixel 6 жалуются на бесящий дефект. И с этим Google хочет победить iPhone?

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ПРИВЕТИК Я С МУЖЕМ УСТАЛА Б0Р0ТСЯ С ИЗМЕНАМИ И МНЕ УДАЛЕНН0 НА Н0МЕР 0ДНУ ХИТРУЮ ВЕЩИЦУ УСТАН0ВИЛИ, Б0ЛЬШЕ П0 КАРМАНАМ ЕГО И П0 ТЕЛЕФ0НУ ЛА3ИТЬ НЕ НАД0) Я КАЖДЫЙ ШАГ ЕГ0 ЗНАЮ ГДЕ 0Н И С КЕМ . История моя такая, приходы домой ночные, сообщения какие-то тоже по ночам, частые командировки чего раньше не замечалось за ним .Как-то разговарилась со старой знакомой за эту тему.Она посоветовала мне обратится к ее знакомому мастеру которые может помочь в таком щепитильном вопросе.Мы набрали ему он мне посоветовал поставить ему удоленно на его номер классную программку, после чего я смогла как прослушивать так и записывать все ого звонки как входящие так и исходящие, перехватывалась вся его переписка и копии писем приходили ко-мне и я всегда знала адрес где и с кем он якобы работает. А самое главное он поднял всю его старую переписку за год. Ну и вся эта история закончилась тем что я узнала как мой верный муженек уже как три года жил на две семьи с одноклассныцой бывшей еще и детей там заделал своих трех ему видно мало было.Плакала не долго вещички иму быстро собрала и послала урода куда подальше.Так-что если не дима еще сколько он мне мозги пудрил звоните думаю поможет 96СЕМЬ09Н0ЛЬ55ШЕСТЬ5. Надо снимать розовые очки и гнать таких в ШЕЮ
15 минут назад
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