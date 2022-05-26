Владельцы Pixel 6 жалуются на бесящий дефект. И с этим Google хочет победить iPhone?

Компания Google начала получать от пользователей Pixel 6 и 6 Pro жалобы. Они недовольны качеством чехла, который, к тому же, не приложен бесплатно в комплекте, а продаётся отдельно.Обладатели смартфонов Google массово жалуются, что оригинальный чехол быстро теряет привлекательный внешний вид и перестаёт выполнять свои функции. Он желтеет, покрывается пятнами, деформируется и растрескивается (особенно рядом с выступами для кнопок и отверстиями для портов).Жалобы на низкое качество чехлов для Pixel 6 и 6 Pro появились почти сразу, как эти смартфоны поступили в продажу, но в последнее время стали массовыми. Что вполне объяснимо, ведь с течением времени свойства материала, из которого выполнены эти чехлы, ухудшаются.Пользоваться таким чехлом неприятно, кроме того, есть риск, что он не защитит смартфон от повреждений при падении или ударе, а распадётся сам. Некоторые люди, купившие такие чехлы, обращаются в Google за компенсацией и получают возврат денег за неудачную покупку. При этом компания не спешит убирать такие чехлы из продажи, они по-прежнему доступны в её интернет-магазине, где продаются по 29 долларов, то есть примерно в 10 раз дороже китайских аналогов гораздо более высокого качества.