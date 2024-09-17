Владельцы прошлогодних Apple Watch получили новую полезную функцию

Вслед за релизом общедоступной версии watchOS 11 компания Apple обновила страницу поддержки функций в смарт-часах, согласно которой владельцам Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 стало доступно обнаружение апноэ во сне.
Нововведение доступно в более чем 150 странах. Исключение составили только те регионы, где компания ещё не получила разрешения местных регуляторов. Интересно, что в списке на сайте Apple перечислены все страны СНГ, кроме России.
Функция обнаружения апноэ во сне использует акселерометр Apple Watch для отслеживания небольших движений на запястье, которые связаны с прерываниями нормального дыхания. Если эти нарушения происходят часто в течение нескольких ночей, они могут быть связаны с апноэ во сне. При обнаружении такого поведения, пользователи получат уведомление о необходимости в посещении врача.
Помимо прошлогодних Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, новая функция также будет доступна на Apple Watch Series 10, которые поступят в продажу на этой неделе.
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