Владельцы прошлогодних Apple Watch получили новую полезную функцию

Фархад
Apple

Вслед за релизом общедоступной версии watchOS 11 компания Apple обновила страницу поддержки функций в смарт-часах, согласно которой владельцам Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 стало доступно обнаружение апноэ во сне.

Нововведение доступно в более чем 150 странах. Исключение составили только те регионы, где компания ещё не получила разрешения местных регуляторов. Интересно, что в списке на сайте Apple перечислены все страны СНГ, кроме России.

Функция обнаружения апноэ во сне использует акселерометр Apple Watch для отслеживания небольших движений на запястье, которые связаны с прерываниями нормального дыхания. Если эти нарушения происходят часто в течение нескольких ночей, они могут быть связаны с апноэ во сне. При обнаружении такого поведения, пользователи получат уведомление о необходимости в посещении врача.

Помимо прошлогодних Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, новая функция также будет доступна на Apple Watch Series 10, которые поступят в продажу на этой неделе.

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Источник:
Apple
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Комментарии

Иван Попов
+1
Иван Попов
Дак че в итоге то ? В России работают или нет ?
Сегодня в 09:35
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+60
Gntlmn Mthfcng
Не работает функция ни в России, ни в Беларуси, ни на Украине. В чем прикол? Также все еще не работает в России история мерцательной аритмии…
час назад в 17:46
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