Владельцы Samsung Galaxy S24 впервые оказались более счастливы своим девайсам, чем пользователи iPhone 15

Фархад
S24
 
Аналитическая компания PerfectRec поделилась результатами исследования, согласно которому удовлетворенность клиентов iPhone 15 Pro Max значительно упала, а Samsung впервые удалось обогнать Apple.

S24

Исследование PerfectRec основано на отзывах пользователей в Google. Согласно данным, 91% покупателей Galaxy S24, 84% пользователей Galaxy S24+ и 88% владельцев Galaxy S24 Ultra поставили высший балл (5 звёзд) этим устройствам. Для сравнения, у iPhone дела намного хуже: базовый iPhone 15 полностью устраивает 76% пользователей, iPhone 15 Plus — 77%, а iPhone 15 Pro Max — 74%.

S24

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Таким образом, на текущий момент пользователи Samsung более удовлетворены, чем владельцы iPhone 15.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Теперь-то можно брать: Apple избавила Vision Pro от самой досадной неприятности
Apple пересмотрит линейку iPhone, чтобы избавиться от лишней модели
Samsung мощно прокачала несколько моделей Galaxy Buds. Они получили функции Galaxy AI

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2686
tellurian
Не корректное исследование. Самсунг только вышел и эйфориия от покупки ещё не прошла. Айфон вышел 5 месяцев назад и пользователи уже привыкли.
Вчера в 19:27
#
Mers
+4879
Mers
Биполярка что ли…
Вчера в 19:31
#
st00p1dm0nkey
+4266
st00p1dm0nkey
Только кол-во кредитов и отсутствие проданных почек может определить счастье юзеров, но не припомню чтобы за самсунг что-то подобное было 🤣🤣🤣
Вчера в 20:10
#
+4445
Gabriel
Эх, не в смартфонах счастье то.
Вчера в 21:19
#
+3
Sanches Sanches
Iphone есть iphone и продажи говорят об этом. Все любят Apple! А эта статистика из пальца высосана
час назад в 23:25
#