Владельцы Samsung Galaxy S24 впервые оказались более счастливы своим девайсам, чем пользователи iPhone 15

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Аналитическая компания PerfectRec поделилась результатами исследования, согласно которому удовлетворенность клиентов iPhone 15 Pro Max значительно упала, а Samsung впервые удалось обогнать Apple.Исследование PerfectRec основано на отзывах пользователей в Google. Согласно данным, 91% покупателей Galaxy S24, 84% пользователей Galaxy S24+ и 88% владельцев Galaxy S24 Ultra поставили высший балл (5 звёзд) этим устройствам. Для сравнения, у iPhone дела намного хуже: базовый iPhone 15 полностью устраивает 76% пользователей, iPhone 15 Plus — 77%, а iPhone 15 Pro Max — 74%.Таким образом, на текущий момент пользователи Samsung более удовлетворены, чем владельцы iPhone 15.