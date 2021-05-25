Норвежский суд рассмотрел коллективный иск, в котором истцы требовали от Tesla компенсацию за намеренное снижение функциональности старых моделей автомобилей. Решение принято в их пользу.
Как выяснил суд, компания Tesla удалённо снизила скорость зарядки и объём электричества, подаваемого в аккумуляторы некоторых моделей автомобилей своего производства. Это было сделано с помощью обновлённого ПО, причём обладатели автомобилей никак не могли повлиять на установку обновления — от апдейта невозможно отказаться, и нельзя сохранить прежний уровень зарядки.
Автомобили стали заряжаться медленнее, а снижение ёмкости аккумулятора привело к уменьшению автономности и, как следствие, дальности пробега. Юристы Tesla завили, что компания пошла на такой шаг ради безопасности, поскольку аккумуляторы со временем деградируют и появляется риск их повреждения при зарядке током большой силы до максимального уровня.
Суд пришёл к выводу, что Tesla неправомерно снизила скорость зарядки и дальность пробега автомобилей, выпуск которых был прекращён в 2016 году, для того, чтобы подтолкнуть их обладателей на покупку новых моделей. Компания должна будет выплатить пострадавшим суммарно около 160 миллионов долларов. Эта сумма будет поделена на 10 тысяч человек, то есть каждый из них получит приблизительно по 16 тысяч долларов (примерно 1 176 000 рублей по текущему курсу).
Как вы можете помнить, ранее примерно в такой же ситуации оказалась компания Apple. Она втайне снизила производительность старых моделей смартфонов в зависимости от изношенности аккумуляторной батареи. Пользователям это не понравилось, они судились и отсуживали компенсацию. Apple в результате позволила пользователям менять аккумуляторы вне гарантии по льготной стоимости, а также выбирать через настройки iOS, может ли операционная система снижать производительность при деградации аккумулятора или процессору смартфона позволено работать с прежней скоростью в ущерб стабильности и автономности.
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