Власти Москвы рассказали, сколько преступников пойманы с помощью умных камер

Александр



Мэр Москвы Сергей Собянин поделился статистикой, которая показывает эффективность использования камер наблюдения на городских улицах и в других общественных местах. По его словам, за всё время существования этих камер было задержано около 7700 человек, находившихся в федеральном розыске.

Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, установленные в Москве, используют технологию компании NtechLab. С 2016 году эта компания запустила сервис FindFace, позволявший находить человека в «ВКонтакте» по его фотографии (даже если этого снимка нет непосредственно в самой соцсети). Этот сервис проработал два с половиной года и был закрыт, а его создатели начали сотрудничать с государственными органами.

В Москве установлено несколько десятков тысяч камер, подключенных к системе распознавания лиц. Они идентифицируют людей не только по лицам, но и по другим параметрам, в том числе особенностям фигуры. Аналогичная система работает в Санкт-Петербурге.

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Источник:
РИА Новости
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