Власти нещадно штрафуют самокатчиков. Как избежать наказания?

Артем
srusrsk.png

В Саратове сотрудники ГАИ провели рейд по профилактике нарушений ПДД в отношении самокатчиков. Только за один день было составлено свыше двух десятков протоколов с последующими штрафами.

Об итогах рейда, который прошел 22 марта в центре города Саратова, рассказал портал «СарИнформ». Сотрудники полиции дежурили у пешеходных переходов. Как только «гонщики» пересекали дорогу на самокате, их отлавливали, проводили беседу и выписывали штраф за нарушение правил дорожного движения. 

За езду на мобильном транспорте по «зебре» 27 лихачей оштрафовали на сумму 800 рублей. Кроме того, на каждого был составлен протокол (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сотрудники ГИБДД напомнили, как правильно передвигаться на самокатах, чтобы не иметь проблем с законом:

  • Ездить по специально отведенным местам: по пешеходным и велопешеходным дорожкам, тротуарам;
  • Скорость не должна превышать 25 километров в час;
  • Вес самоката должен быть меньше 35 килограммов;
  • Пересекать дорогу пешком, а транспорт вести рядом;
  • Не кататься вдвоем на одном самокате.


Также за езду в нетрезвом виде можно получить штраф до полутора тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мэрия Саратова распорядилась установить знаки, запрещающие проезд на самокатах.
15
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
СарИнформ
Cсылки по теме:
Прокатился на электросамокате-внедорожнике! Обзор Acer ES Series 5 Max
У москвичей будут изымать велосипеды и электросамокаты. Это новая идея властей
В «Яндекс GO» появились два способа экономить на аренде электросамокатов

Рекомендации

Рекомендации

3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1232
tellurian
Правильно. Молодцы.
Сегодня в 12:31
#
Сергей Веселов
+118
Сергей Веселов
Если катаешься, просто будь человеком. Не создавай людям неудобств, не гони там где люди, не пугай их.
Сегодня в 14:11
#
tellurian
+1232
tellurian Сергей Веселов
Сами люди тоже пусть на дорожках не стоят/ходят. Где есть место. Нужно взаимное уважение.
Сегодня в 14:39
#
+853
amabilis1977
Как избежать наказания — не ездить на электросамокате! А штрафуют и правильно делают, это не игрушка, он людей давит.
Сегодня в 15:09
#
YABLOKOFON
+111
YABLOKOFON amabilis1977
Машины тоже давят и в разы больше но они почему то ездят и их только больше становится
Сегодня в 17:06
#
+853
amabilis1977 YABLOKOFON
Машины ездят по дорогам, а не по тротуарам, там есть ПДД и на права сдавать надо, а тут дети или какой-нибудь бухой дятел, взял да и поехал, да машины тоже давят, но на проезжей части.
Сегодня в 17:31
#
YABLOKOFON
+111
YABLOKOFON amabilis1977
И на проезжую часть и на тротуар заезжают, всякое случается при дтп, а где ездить на самокатах? Может вначале инфраструктуру, а потом штрафовать? Нееее зачем запретить ограничить ввести конские штрафы права и номер на лоб обязать прилепить вот то что надо!!!
2 часа назад в 18:57
#
Dmitriy
+883
Dmitriy
Там уже не штрафовать, а сажать реально надо. Ибо с сегодняшнего дня в Москве уже начался треш.
2 часа назад в 18:34
#