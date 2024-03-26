Власти нещадно штрафуют самокатчиков. Как избежать наказания?

В Саратове сотрудники ГАИ провели рейд по профилактике нарушений ПДД в отношении самокатчиков. Только за один день было составлено свыше двух десятков протоколов с последующими штрафами.
Об итогах рейда, который прошел 22 марта в центре города Саратова, рассказал портал «СарИнформ». Сотрудники полиции дежурили у пешеходных переходов. Как только «гонщики» пересекали дорогу на самокате, их отлавливали, проводили беседу и выписывали штраф за нарушение правил дорожного движения.
За езду на мобильном транспорте по «зебре» 27 лихачей оштрафовали на сумму 800 рублей. Кроме того, на каждого был составлен протокол (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).
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Сотрудники ГИБДД напомнили, как правильно передвигаться на самокатах, чтобы не иметь проблем с законом:
- Ездить по специально отведенным местам: по пешеходным и велопешеходным дорожкам, тротуарам;
- Скорость не должна превышать 25 километров в час;
- Вес самоката должен быть меньше 35 килограммов;
- Пересекать дорогу пешком, а транспорт вести рядом;
- Не кататься вдвоем на одном самокате.
Также за езду в нетрезвом виде можно получить штраф до полутора тысяч рублей.
Ранее стало известно, что мэрия Саратова распорядилась установить знаки, запрещающие проезд на самокатах.