Власти придумали, как сделать из китайских автомобилей российские

Александр


Фото: Unsplash

Минпромторг РФ провёл на территории завода АвтоВАЗ в Тольятти совещание, по итогам которого будет подготовлен график локализации произведённых в Китае автомобилей для российского рынка. К автопроизводителям будут предъявляться требования, соблюдение которых сделает эти машины более привлекательными в глазах российских потребителей.

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что за последние два года доля китайских автомобилей в России значительно выросла, при этом производители не особо утруждают себя локализацией своей продукции, ограничиваясь в основном лишь установкой навигаторов на основе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Минпромторг планирует обязать их планомерно проводить более качественную локализацию, то есть фактически создавать автомобили, предназначенные специально для России.

В настоящее время в России официально представлены почти два десятка китайских брендов автомобилей. Они занимают более половины рынка, а в 2024 году их доля, по прогнозам экспертов, может увеличиться до 65%. Китайские автоконцерны, желающие остаться на российском рынке, будут обязаны устанавливать в свои автомобили компонентную базу, разработанную в России, причём со временем доля такой базы будет увеличиваться.
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Комментарии

+19
Anatoly076
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣, вот шутники!!!! 🙃 Я чуть со стула не упал! Китайцы буду что-то у нас локализовывать, да еще и с желанием?! Люди анонсирующие такие новости наверное вообще с экономикой не дружат 🤣🤣🤣🤣🤣. Весь российский рынок автомобилей для Китая «условно», как пригород обычного провинциального городка. Да и сегмент рынка нищий. Если китайцы «обидятся» на такие требования — мы вообще на лошадях ездить будем. А локализовать придется ПОДКОВЫ и РАСЧЕСКИ для гривы и хвоста!!!
Сегодня в 18:37
#
tellurian
+2761
tellurian
С учётом ёмкости рынка и курса, а так же санкций, в этом нет экономического смысла.
Население стареет, уменьшается, беднеет и покупателей становится меньше.
Если бы не санкции, ещё мог быть шанс. А без них не было бы этой ситуации.
Сегодня в 19:27
#
+147
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 tellurian
Если бы не санкции , у этого мусора не было бы даже шанса )) никто не брал бы этот хлам )) у него даже сейчас шансов не много )
час назад в 21:44
#
+1097
Grealex Grealex
И еще в настройках самого приложения. Жми на иконку профиля в левом верхнем углу и там в настройках отключай пуши
2 часа назад в 20:50
#
tellurian
+2761
tellurian Вася Вотафаков
😂😂😂 я ждал их больше года.
В настройках — на главном экране свайп вправо и там шестерёнку. Внизу пункты
час назад в 21:32
#
Вася Вотафаков
+5589
Вася Вотафаков tellurian
🤣🤣🤣они мне за день надоели … одно и тоже по пять раз 🤨
час назад в 21:54
#
Вася Вотафаков
+5589
Вася Вотафаков st00p1dm0nkey
🤣🤣🤣 да мне штук по 5 одинаковых прилетает. Причем новости которые я уже посмотрел… ну и смысл в них какой 🧐
час назад в 21:58
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