Власти придумали, как сделать из китайских автомобилей российские

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Минпромторг РФ провёл на территории завода АвтоВАЗ в Тольятти совещание, по итогам которого будет подготовлен график локализации произведённых в Китае автомобилей для российского рынка. К автопроизводителям будут предъявляться требования, соблюдение которых сделает эти машины более привлекательными в глазах российских потребителей.
Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что за последние два года доля китайских автомобилей в России значительно выросла, при этом производители не особо утруждают себя локализацией своей продукции, ограничиваясь в основном лишь установкой навигаторов на основе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Минпромторг планирует обязать их планомерно проводить более качественную локализацию, то есть фактически создавать автомобили, предназначенные специально для России.
В настоящее время в России официально представлены почти два десятка китайских брендов автомобилей. Они занимают более половины рынка, а в 2024 году их доля, по прогнозам экспертов, может увеличиться до 65%. Китайские автоконцерны, желающие остаться на российском рынке, будут обязаны устанавливать в свои автомобили компонентную базу, разработанную в России, причём со временем доля такой базы будет увеличиваться.
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