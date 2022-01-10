Издание New York Times поделилось подробностями о санкциях, которые могут быть введены Соединёнными Штатами Америки в отношении России в случае военной и политической агрессии по отношению к Украине. Администрация президента США готовит серьёзные экономические меры воздействия.
В том случае, если власти США сочтут, что Россия посягает на территориальную целостность Украины, они запретят экспорт в нашу страну любых электронных устройств, которые содержат компоненты, сделанные или спроектированные в США. Запрет будет касаться не только американских производителей, но и компаний, которые производят продукцию с американскими компонентами, технологиями и софтом в других странах (например, в Южной Корее и Европейском союзе). Не исключено, что администрация президента США попробует найти рычаги воздействия и на Китай, где производится большая часть товаров.
Будет запрещено ввозить в Россию мобильные устройства (в том числе смартфоны и планшеты), компьютеры, бытовую технику и другие категории товаров. Раньше считалось, что запрет может коснуться смартфонов только производства Apple, но теперь очевидно, что и Samsung не сможет ввозить к нам свою продукцию.
Аналогичные санкции в отношении компании Huawei, которую американские власти подозревают в организации слежки за гражданами США в пользу КНДР, оказались очень эффективными — доля этой компании на рынке стала почти нулевой, хотя ещё несколько лет назад она показывала очень хорошие продажи по всему миру и метила в лидеры.
New York Times пишет, что в России нет собственного производства многих категорий электронной продукции, поэтому эффект от запрета должен оказаться очень чувствительным для всех граждан. При этом власти США и стран Европы не уверены, кого россияне будут винить в дефиците электроники и росте цен — их или Путина.
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Война это большие затраты, а наземная операция это очень большие затраты, потому что к основной араве придётся тащить ещё и войска обеспечения ( топливо, питание, тех поддержка)
Если вдруг что-то случится все закончится не начавшись. Там уже по границе стоят РЭБ, просто нанесут ракетный удар по авангарду и тылам.
Они даже не поймут что случилось. Никакого нападения не будет, если по простому, это дорого, хлопотно и не интересно. Там уже нет ничего интересного. Все что интересовало Россия уже забрала.
Даже в Уганде не обязательно.
Юрлицо в любой стране мира с местной регистрацией и все дела.