Внезапно: Apple возродила HomePod

Фархад
HomePod 2

Судя по всему, компания решила продолжить вчерашнюю череду анонсов и представила второе поколение полноразмерной умной колонки HomePod.

Оригинальную модель HomePod Apple сняла с продажи весной 2021 года из-за низкого спроса. Новое поколение колонок предлагает практически идентичные характеристики и дизайн. Габариты девайса составляют 168х142 мм, а вес — 2,3 кг. Внутри корпуса расположены четырехдюймовый низкочастотный динамик, пять высокочастотных твитеров, четыре микрофона и чип S7 (как в Apple Watch Series 7).

HomePod

Новинка поддерживает пространственный звук с Dolby Atmos и новый протокол устройств умного дома Matter. Среди прочих особенностей — сверхширкополосный чип U1 для бесшовного переноса музыки с iPhone, а также датчик обнаружения дыма или угарного газа в доме и термометр для предоставления информации о температуре и влажности в комнате.

HomePod 2

Колонки так же, как и раньше, доступны в двух цветах — белом и чёрном. Кстати, коробка получила очень серьезный редизайн и теперь выглядит следующим образом:

HomePod 2

Модели 2018 года подставлялись в таких невзрачных упаковках:

HomePod

HomePod 2-го поколения поступит в продажу в Канаде, Китае, США и некоторых странах Европы с 3 февраля по цене $299.

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Источник:
Apple
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Комментарии

+4509
Carter_Mayers
Маловато изменений будет, вроде и размер нормалёк и цена, но чего серьёзно не хватает. Прорыва к сожалению не случилось
Сегодня в 17:40
#
tellurian
+4957
tellurian
Фото внутри
Сегодня в 17:44
#
+244
Alex82
Кому-то очень важно, как выглядит коробка?😄🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 18:26
#
+720
Stylus
а кто шарит за них, можно из них сделать 5.0 систему, к примеру?
час назад в 19:21
#
+244
Alex82 Stylus
Покупаете 5 колонок и вуаля) Ну да, между собой они конектятся, как те же JBL и т. д.
час назад в 19:29
#
+720
Stylus Alex82
ну а телек будет определять , что 5.0 система стоит? По каналам раскидывать?
53 минуты назад
#
tellurian
+4957
tellurian Stylus
Борюсь не самая лучшая идея. :(
Куча розеток нужно и не факт что вас устроит звук.
2 минуты назад
#
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