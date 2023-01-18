Внезапно: Apple возродила HomePod

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Судя по всему, компания решила продолжить вчерашнюю череду анонсов и представила второе поколение полноразмерной умной колонки HomePod.Оригинальную модель HomePod Apple сняла с продажи весной 2021 года из-за низкого спроса. Новое поколение колонок предлагает практически идентичные характеристики и дизайн. Габариты девайса составляют 168х142 мм, а вес — 2,3 кг. Внутри корпуса расположены четырехдюймовый низкочастотный динамик, пять высокочастотных твитеров, четыре микрофона и чип S7 (как в Apple Watch Series 7).Новинка поддерживает пространственный звук с Dolby Atmos и новый протокол устройств умного дома Matter. Среди прочих особенностей — сверхширкополосный чип U1 для бесшовного переноса музыки с iPhone, а также датчик обнаружения дыма или угарного газа в доме и термометр для предоставления информации о температуре и влажности в комнате.Колонки так же, как и раньше, доступны в двух цветах — белом и чёрном. Кстати, коробка получила очень серьезный редизайн и теперь выглядит следующим образом:Модели 2018 года подставлялись в таких невзрачных упаковках:HomePod 2-го поколения поступит в продажу в Канаде, Китае, США и некоторых странах Европы с 3 февраля по цене $299.