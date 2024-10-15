Внезапно: Apple выпустила новый iPad mini с чипом A17 Pro и старым дизайном

Фархад
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Сегодня, 15 октября, компания Apple по-тихому анонсировала долгожданный iPad mini 7-го поколения, который получил прокачанную начинку, но сохранил прежний дизайн.

iPad mini 7 оснащён чипом A17 Pro (как в iPhone 15 Pro) для поддержки функций Apple Intelligence. Apple заявляет, что чип A17 Pro обеспечивает 30%-ное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением iPad mini. Также компания увеличила вдвое объём накопителя.

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Экран остался прежним — тут 8,3-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Дизайн также не претерпел изменений. Зато новый iPad mini получил поддержку Apple Pencil Pro, Wi-Fi 6E, более быструю передачу данных по USB-C и обновленную широкоугольную камеру на 12 Мп с функцией Smart HDR 4. На выбор доступны 4 расцветки.

Цены на базовый iPad mini с Wi-Fi и 128 ГБ памяти начинаются с $499. Есть также версии на 256 ГБ и 512 ГБ. В продажу новинка поступит с 23 октября.

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Источник:
Apple
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