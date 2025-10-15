Внезапный Барбифон: оранжевые iPhone 17 Pro Max спонтанно меняют цвет

Артем
Владельцы оранжевых флагманов сообщают, что купленные iPhone 17 Pro Max начали быстро выцветать. Теперь их оттенок похож на розовое золото.

На спонтанную смену оттенков пожаловались пользователи Reddit. По словам одного из участников, его iPhone 17 Pro Max изначально был оранжевого цвета, но очень скоро частично стал розовым без причины. Пользователь заверяет, что смартфон не подвергался воздействию каких-либо жидкостей.

На фото отчетливо видно, что цвет сменила только алюминиевая рамка. Керамическая пластина, а также участки, защищающие антенну и кнопки, сохранили оригинальный окрас. Также изменения не так сильно коснулись боковых граней блока камеры. 

Реддиторы полагают, что проблема связана с химической реакцией алюминия и кислорода либо ультрафиолета. Скорее всего при выпуске определенной партии была нарушена технология анодирования, что привело к нежелательным цветовым метаморфозам. 

В Apple пока ситуацию не прокомментировали.
Источник:
Reddit
